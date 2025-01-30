Студентка из Новосибирска похитила 8 миллионов у московских пенсионеров

Posted 30 января, 14:54
Published 30 января, 14:54
Modified 30 января, 14:56
Updated 30 января, 14:56
На допросе подозреваемая рассказала следователю, что действовала по инструкциям мошенников и получала процент от украденных денег.
Девушка приезжала на квартиры к пенсионерам забирала деньги у жертв под разными предлогами. Так, ей удалось забрать один миллион у 90-летней женщины, пообещав проверить купюры на подлинность. Еще 7 миллионов на «безопасный счет» по уговорам злоумышленницы перевел другой пенсионер.
Сибирячку задержали при попытке вернуться в Новосибирск. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На период выяснения всех обстоятельств дела, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
А также в Новосибирске перед судом предстанут трое таксистов-мошенников.