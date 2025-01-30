atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 14:54

Published 30 января, 14:54

Modified 30 января, 14:56

Updated 30 января, 14:56

У пенсионеров похитили деньги

Студентка из Новосибирска похитила 8 миллионов у московских пенсионеров

30 января 2025, 14:54
Фото: 1MI. У пенсионеров похитили деньги
18-летняя сибирячка устроилась на подработку «курьером» в Москве. По сообщению МВД по г. Москва.

На допросе подозреваемая рассказала следователю, что действовала по инструкциям мошенников и получала процент от украденных денег.

Девушка приезжала на квартиры к пенсионерам забирала деньги у жертв под разными предлогами. Так, ей удалось забрать один миллион у 90-летней женщины, пообещав проверить купюры на подлинность. Еще 7 миллионов на «безопасный счет» по уговорам злоумышленницы перевел другой пенсионер.

Сибирячку задержали при попытке вернуться в Новосибирск. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На период выяснения всех обстоятельств дела, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

А также в Новосибирске перед судом предстанут трое таксистов-мошенников.

Лидер скинхедов осужден за призывы к терактам в военкоматах Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Лже-таксисты предстанут перед судом в НовосибирскеНовосибирскому депутату Украинцеву продлили арест в четвертый разВ Новосибирске под стражу заключили мигранта, обокравшего женщину из ночного клуба
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Мошенничество#Уголовное дело#Безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика