Студентка из Новосибирска похитила 8 миллионов у московских пенсионеров

Девушка приезжала на квартиры к пенсионерам забирала деньги у жертв под разными предлогами. Так, ей удалось забрать один миллион у 90-летней женщины, пообещав проверить купюры на подлинность. Еще 7 миллионов на «безопасный счет» по уговорам злоумышленницы перевел другой пенсионер.