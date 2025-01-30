«Там свежие только тараканы»: в Новосибирске хотят закрыть магазин «Светофор»

Жители Новосибирска опасаются, что и в этом регионе могут закрыть магазины. «Светофор» славится среди населения своей дешевой продукцией. Такие карательные меры могли принять и из-за конкурентного ценового преимущества — чем ниже цена, тем ниже и качество. Некоторые покупатели замечали там просрочку, антисанитарию (грязь, насекомых) и неправильное хранение еды. Редакция направила в Роспотребнадзор соответствующий запрос о нарушениях, выявленных на территории Новосибирской области.