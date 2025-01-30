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Posted 30 января, 07:32

Published 30 января, 07:32

Modified 30 января, 07:35

Updated 30 января, 07:35

Магазин пользуется спросом у старшего поколения

«Там свежие только тараканы»: в Новосибирске хотят закрыть магазин «Светофор»

30 января 2025, 07:32
Фото: 1MI. Магазин пользуется спросом у старшего поколения

В Новосибирске могут закрыть магазин «Светофор» с дешевыми продуктами

Жители Новосибирска опасаются закрытие магазинов «Светофор»: рассказываем, с чем это связано и что говорят горожане.

В Москве начали временно закрывать магазины «Светофор» — иски в суд подал Роспотребнадзор. В торговой сети нашли санитарные нарушения: на их устранение дали до 90 суток, передают «Ведомости». Всего деятельность приостановили уже более 10 магазинов.

Жители Новосибирска опасаются, что и в этом регионе могут закрыть магазины. «Светофор» славится среди населения своей дешевой продукцией. Такие карательные меры могли принять и из-за конкурентного ценового преимущества — чем ниже цена, тем ниже и качество. Некоторые покупатели замечали там просрочку, антисанитарию (грязь, насекомых) и неправильное хранение еды. Редакция направила в Роспотребнадзор соответствующий запрос о нарушениях, выявленных на территории Новосибирской области.

Судя по данным сервиса 2ГИС, в областной столице работает 18 супермаркетов. Они же есть и не в городских районах. Покупатели зачастую оставляют нелестные отзывы о данном магазине:

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«Ужасный магазин, единственное что там свежее это тараканы»;
«Очень грязно, ужасно, нет нормальных товаров»;
«Не рекомендую! Всё продукты, что купили в Светофоре, позарившись на низкие цены, выкинули. Ну, ватные диски и палочки можно купить. Остальное- решайте сами…»;
«Большой выбор товаров. На этом из плюсов все, все остальное ужасно, даже качество этих товаров, сыро, грязно, валяются протухшие продукты, ужас! Не ходите туда»;
«Ужас просто, такая вонь из этого магазина, люди подумайте о своей здоровье прежде чем туда заходить, закройте уже этот магазин».
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Однако есть и те, кто встает на защиту «Светофора». Клиенты оценивают низкие цены, широкий ассортимент и качество продуктов.

«Для меня приемлемые цены. Хороший ассортимент, и есть товары которых нет в других супермаркетах»;
«Большой выбор товаров, низкие цены»;
«Дешево, чисто, персонал добрый. Купить что-либо в этом магазине советую».

В стороне не остались и читатели Atas.info. Они отметили дешевый ассортимент, сравнимый с качеством крупных супермаркетов.

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«Мы с женой периодически заезжаем в „Светофор“ и покупаем там именно еду. В первую очередь, это соки и сыр. Их качество абсолютно сопоставимо с той продукцией, которая продается в крупных сетевых магазинах, то есть среднее. Но стоимость в два раза ниже. С просроченной продукцией сталкиваться не приходилось, а что касается абсолютного бардака и неприспособленности помещений для современной торговли — это и влияет на формирование низких цен за счет сокращения издержек. Думаю, закрытие магазинов низшего ценового сегмента в первую очередь, выгодно крупным дискаунтерам, и именно этим и продиктовано, а вовсе не заботой о потребителях», — отметил житель Новосибирска в беседе с Atas.info.

Не только в этом магазине замечали тараканов. Такие коллапсы происходят и у торговых точек других сетей, о чем ранее говорили сибиряки.

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