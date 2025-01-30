В 2024 году робот-информатор «Россети Новосибирск» ответил на 854 тысячи звонков

Согласно данным энергосетевой компании, робот в 50 раз быстрее оператора. В момент пиковой нагрузки на сервис в автоматизированном режиме максимально было принято более 50 звонков за минуту, в то время, как оператор за минуту принимает лишь 1 звонок. В течение прошлого года удалось значительно сократить количество случаев некорректного распознавания адреса, повысить информативность при повторных звонках за счет корректировки алгоритма, сделать диалог между роботом и потребителем более лаконичным.