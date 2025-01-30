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Posted 30 января, 09:18

Published 30 января, 09:18

Modified 30 января, 09:20

Updated 30 января, 09:20

Сбой графика произошел из-за нехватки мусоровозов

В АО «САХ» ответили на обвинения мэра Искитима в мусорном коллапсе

30 января 2025, 09:18
Фото: t.me/CAX_54. Сбой графика произошел из-за нехватки мусоровозов
Руководство регоператора по обращению с отходами считают, что глава городской администрации преувеличивает, говорится в сообщении компании.

АО «САХ» официально прокомментировало заявление властей Искитима о мусорном коллапсе в городе. Регоператор считает, что глава города «сгустил краски». В компании признают, что незначительное смещение графика вывоза отходов было зафиксировано 28 января и объясняют это поломкой мусоровозов подрядчика. Однако, с точки зрения «САХ», подобную ситуацию нельзя считать серьезным сбоем.

Регоператор ссылается на Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Согласно этому документу, в холодное время года допускается вывоз мусора из контейнеров с максимальным интервалом 120 часов, то есть, 5 суток. Что касается вывоза крупногабаритных отходов, то здесь максимальный интервал зимой может составлять 10 суток. У жителей есть возможность сократить этот интервал, подав заявку по электронной почте или по телефону. В таком случае максимальный срок вывоза крупногабарита не может превышать пять суток с момента получения заявки.

«Считаем, что региональный оператор не допустил нарушения графика вывоза. Дополнительно сообщаем, 29 января в Искитим были направлены дополнительная спецтехника из Новосибирска, смещение графика устранено, вывоз ТКО осуществляется в штатном режиме. Региональным оператором приняты соответствующие меры по недопущению смещения графика вывоза ТКО на вышеуказанной территории», — говорится в заявлении компании.

Мэр Искитима Сергей Завражин на своей странице в соцсети ВКонтакте раскритиковал работу АО «САХ», заявив, что регоператор на выполняет взятых на себя обязательств, в результате чего в городе образовался «мусорный коллапс».

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