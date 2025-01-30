В АО «САХ» ответили на обвинения мэра Искитима в мусорном коллапсе

Posted 30 января, 09:18
Published 30 января, 09:18
Modified 30 января, 09:20
Updated 30 января, 09:20
АО «САХ» официально прокомментировало заявление властей Искитима о мусорном коллапсе в городе. Регоператор считает, что глава города «сгустил краски». В компании признают, что незначительное смещение графика вывоза отходов было зафиксировано 28 января и объясняют это поломкой мусоровозов подрядчика. Однако, с точки зрения «САХ», подобную ситуацию нельзя считать серьезным сбоем.
Регоператор ссылается на Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
Согласно этому документу, в холодное время года допускается вывоз мусора из контейнеров с максимальным интервалом 120 часов, то есть, 5 суток. Что касается вывоза крупногабаритных отходов, то здесь максимальный интервал зимой может составлять 10 суток. У жителей есть возможность сократить этот интервал, подав заявку по электронной почте или по телефону. В таком случае максимальный срок вывоза крупногабарита не может превышать пять суток с момента получения заявки.
«Считаем, что региональный оператор не допустил нарушения графика вывоза. Дополнительно сообщаем, 29 января в Искитим были направлены дополнительная спецтехника из Новосибирска, смещение графика устранено, вывоз ТКО осуществляется в штатном режиме. Региональным оператором приняты соответствующие меры по недопущению смещения графика вывоза ТКО на вышеуказанной территории», — говорится в заявлении компании.
Мэр Искитима Сергей Завражин на своей странице в соцсети ВКонтакте раскритиковал работу АО «САХ», заявив, что регоператор на выполняет взятых на себя обязательств, в результате чего в городе образовался «мусорный коллапс».