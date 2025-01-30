В АО «САХ» ответили на обвинения мэра Искитима в мусорном коллапсе

Согласно этому документу, в холодное время года допускается вывоз мусора из контейнеров с максимальным интервалом 120 часов, то есть, 5 суток. Что касается вывоза крупногабаритных отходов, то здесь максимальный интервал зимой может составлять 10 суток. У жителей есть возможность сократить этот интервал, подав заявку по электронной почте или по телефону. В таком случае максимальный срок вывоза крупногабарита не может превышать пять суток с момента получения заявки.