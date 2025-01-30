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Posted 30 января, 04:28

Published 30 января, 04:28

Modified 30 января, 04:30

Updated 30 января, 04:30

Объявление было в подъезде

В Новосибирске к борьбе с шумными соседями подключили колдунью

30 января 2025, 04:28
Фото: 1MI. Объявление было в подъезде
В Новосибирске разгневанные жильцы дома навели порчу на шумных соседей, о чем рассказали очевидцы.

Оригинальное послание для соседей заметили в Октябрьском районе. В одном из домов на улице Большевистская повешали гневное объявление для шумных жильцов.

В нем говорится, что на тех, кто нарушает режим тишины, наложено проклятье. Касается оно мужчин: им пожелали импотенцию и простатит. Порчу якобы наложила сибирская ведьма Елена Голунова — мать звезды Дома-2 Влада Кадони.

Фото: АСТ-54

Жителей Новосибирска позабавило данное объявление. Они активно комментируют инцидент в соцсетях:

«На дворе был 21 век…»;
«Какая шиза! Достаточно вызвать участкового и составить протокол. А на соседку-санитаров. А если девушка ремонт делает, умеющая обращаться с перфоратором и ударной дрелью? не всё она предусмотрела»;
«А дети, которые скачут как кони не попадают под порчу? Иногда больше мешают, чем ремонтники»;
«Нужно женскую бригаду нанимать»;
«А если тот кто сверлил и так импотент, получается угроза слабенькая»;
«Принципиально шумел бы в разрешённое время, не нравится — езжай жить в лес, там тихо».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дом#Шум#Жалобы#Соседи
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