В Новосибирске к борьбе с шумными соседями подключили колдунью

В нем говорится, что на тех, кто нарушает режим тишины, наложено проклятье. Касается оно мужчин: им пожелали импотенцию и простатит. Порчу якобы наложила сибирская ведьма Елена Голунова — мать звезды Дома-2 Влада Кадони.