В Новосибирске к борьбе с шумными соседями подключили колдунью

Posted 30 января, 04:28
Published 30 января, 04:28
Modified 30 января, 04:30
Updated 30 января, 04:30
Оригинальное послание для соседей заметили в Октябрьском районе. В одном из домов на улице Большевистская повешали гневное объявление для шумных жильцов.
В нем говорится, что на тех, кто нарушает режим тишины, наложено проклятье. Касается оно мужчин: им пожелали импотенцию и простатит. Порчу якобы наложила сибирская ведьма Елена Голунова — мать звезды Дома-2 Влада Кадони.
Жителей Новосибирска позабавило данное объявление. Они активно комментируют инцидент в соцсетях:
«На дворе был 21 век…»;
«Какая шиза! Достаточно вызвать участкового и составить протокол. А на соседку-санитаров. А если девушка ремонт делает, умеющая обращаться с перфоратором и ударной дрелью? не всё она предусмотрела»;
«А дети, которые скачут как кони не попадают под порчу? Иногда больше мешают, чем ремонтники»;
«Нужно женскую бригаду нанимать»;
«А если тот кто сверлил и так импотент, получается угроза слабенькая»;
«Принципиально шумел бы в разрешённое время, не нравится — езжай жить в лес, там тихо».