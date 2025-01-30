В Новосибирске наказали владельца передвижного зоопарка — в чем он провинился

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что выставка экзотических животных проводилась без специальной лицензии, за что ИП Гончаров получил штраф в 50 тысяч рублей. Специализированная лицензия является необходимым условием для осуществления данной деятельности с 2022 года.