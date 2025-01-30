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Posted 30 января, 15:02

Published 30 января, 15:02

Modified 30 января, 15:04

Updated 30 января, 15:04

Черепахи

В Новосибирске наказали владельца передвижного зоопарка — в чем он провинился

30 января 2025, 15:02
Фото: 1MI. Черепахи

В Новосибирске владелец передвижного зоопарка получил штраф в десятки тысяч

Инспекторы, прибывшие с внеплановой проверкой, выяснили, что предприниматель проводит выставку животных в ТЦ незаконно. По сообщению новосибирского Россельхознадзора.

Выставка экзотических рептилий, гигантских питонов, черепах, крокодилов проводилась в ТРЦ KLP (бывший «Калейдоскоп») с 29 ноября 2024 года. Помимо рептилий в передвижном зоопарке также обитали говорящие попугаи, обезьяны, лемуры, и даже летающие лисы и кенгуру.

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что выставка экзотических животных проводилась без специальной лицензии, за что ИП Гончаров получил штраф в 50 тысяч рублей. Специализированная лицензия является необходимым условием для осуществления данной деятельности с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске начнут оценивать агрессивность бездомных собак.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Россельхознадзор
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