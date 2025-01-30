В Новосибирске наказали владельца передвижного зоопарка — в чем он провинился

Posted 30 января, 15:02
Published 30 января, 15:02
Modified 30 января, 15:04
Updated 30 января, 15:04
Выставка экзотических рептилий, гигантских питонов, черепах, крокодилов проводилась в ТРЦ KLP (бывший «Калейдоскоп») с 29 ноября 2024 года. Помимо рептилий в передвижном зоопарке также обитали говорящие попугаи, обезьяны, лемуры, и даже летающие лисы и кенгуру.
Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что выставка экзотических животных проводилась без специальной лицензии, за что ИП Гончаров получил штраф в 50 тысяч рублей. Специализированная лицензия является необходимым условием для осуществления данной деятельности с 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске начнут оценивать агрессивность бездомных собак.