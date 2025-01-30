В Новосибирске под стражу заключили бывшего налогового инспектора

Posted 30 января, 11:40
Published 30 января, 11:40
Modified 30 января, 11:42
Updated 30 января, 11:42
По версии следствия, налоговый инспектор Герасимов Михаил получал деньги через посредника за содействие фиктивной регистрации юрлиц — а именно он представлял фиктивные адреса.
В январе 2025 Герасимов был задержан. Суд заключил подозреваемого под домашний арест до 27 марта.
Ранее обвинение во взятке получил замначальника колонии в Новосибирске. Следствие считает, что сотрудник мог покровительствовать одному из заключенных и допускать некоторые поблажки. А также в четвертый раз продлили арест новосибирскому депутату.