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Posted 30 января, 11:40

Published 30 января, 11:40

Modified 30 января, 11:42

Updated 30 января, 11:42

Взятка

В Новосибирске под стражу заключили бывшего налогового инспектора

30 января 2025, 11:40
Фото: Изображение Midjourney. Взятка
Суд арестовал бывшего главного налогового инспектора по обвинению в получении денег за содействие интересам компаний. Об этом информируют суды общей юрисдикции по НСО.

По версии следствия, налоговый инспектор Герасимов Михаил получал деньги через посредника за содействие фиктивной регистрации юрлиц — а именно он представлял фиктивные адреса.

В январе 2025 Герасимов был задержан. Суд заключил подозреваемого под домашний арест до 27 марта.

Ранее обвинение во взятке получил замначальника колонии в Новосибирске. Следствие считает, что сотрудник мог покровительствовать одному из заключенных и допускать некоторые поблажки. А также в четвертый раз продлили арест новосибирскому депутату.

Новосибирскому депутату Украинцеву продлили арест в четвертый раз
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Взятка#Налоговая
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