В Новосибирске самокатчик заплатит сотни тысяч рублей за травму ребенка

Posted 30 января, 05:29
Published 30 января, 05:29
Modified 30 января, 05:30
Updated 30 января, 05:30
В прокуратуру обратилась многодетная мать с заявлением, что на ее идущего по тротуару ребенка наехал самокатчик. Им управлял 27-летний мужчина. Несовершеннолетний получил травмы, а именно перелом правой голени, что считается тяжким вредом здоровью.
Тогда ведомство обратилось в суд, чтобы добиться компенсации в пользу пострадавшего. Требования были удовлетворены. За наезд на ребенка на электросамокате жителя Новосибирска обязали заплатить 350 тысяч рублей.
Ранее пенсионерке заплатили за травму при падении на гололеде. Женщине достались 30 тысяч возмещенных средств в качестве моральной компенсации.