В Новосибирске самокатчик заплатит сотни тысяч рублей за травму ребенка

В прокуратуру обратилась многодетная мать с заявлением, что на ее идущего по тротуару ребенка наехал самокатчик. Им управлял 27-летний мужчина. Несовершеннолетний получил травмы, а именно перелом правой голени, что считается тяжким вредом здоровью.