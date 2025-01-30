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Posted 30 января, 06:23

Published 30 января, 06:23

Modified 30 января, 06:25

Updated 30 января, 06:25

Работнику давали взятку

В Новосибирске суд рассмотрит дело экс-замначальника колонии за взятку

30 января 2025, 06:23
Фото: 1MI. Работнику давали взятку
Новосибирский суд рассмотрит дело бывшего заместителя начальника колонии за взятку, подробности назвал судебный департамент.

Судить будут Алексея Полуэктова, который ранее занимал должность заместителя начальника ИК-8. Пост он занимал год — с 2023 по 2024, а до назначения являлся самим начальником оперативного отдела.

Как полагает следствие, заместитель осуществлял покровительство над одним из заключенных: зеку проносили продукты, одежду, телефон и деньги, а также разрешали без конвоя гулять по колонии и не фиксировать время подъема.

На нарушения закрывали глаза. За все это Полуэктову могли передать взятку в размере 100 тысяч рублей, а также лестницу-трансформер, цена которой превышает 10 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники безопасности ГУФСИН. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Теперь материалы передали в суд. Ранее ФСБ уличила бухгалтера в присвоении чужих денег.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Колония#Взятка
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