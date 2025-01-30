В Новосибирске суд рассмотрит дело экс-замначальника колонии за взятку

Posted 30 января, 06:23
Published 30 января, 06:23
Modified 30 января, 06:25
Updated 30 января, 06:25
Судить будут Алексея Полуэктова, который ранее занимал должность заместителя начальника ИК-8. Пост он занимал год — с 2023 по 2024, а до назначения являлся самим начальником оперативного отдела.
Как полагает следствие, заместитель осуществлял покровительство над одним из заключенных: зеку проносили продукты, одежду, телефон и деньги, а также разрешали без конвоя гулять по колонии и не фиксировать время подъема.
На нарушения закрывали глаза. За все это Полуэктову могли передать взятку в размере 100 тысяч рублей, а также лестницу-трансформер, цена которой превышает 10 тысяч рублей.
Преступление раскрыли сотрудники безопасности ГУФСИН. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Теперь материалы передали в суд. Ранее ФСБ уличила бухгалтера в присвоении чужих денег.