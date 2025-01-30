В Новосибирске заметили Porsche Panamera Turbo 2025 года — как он выглядит

Posted 30 января, 01:33
Published 30 января, 01:33
Modified 30 января, 01:35
Updated 30 января, 01:35
Новый немецкий автомобиль марки Porsche Panamera Turbo заметили в столице Сибири. Его выпустили в 2025 году. На авторынке его начальная цена составляет 18 млн рублей.
У замеченной машины имеются красивые номера: на них три восьмерки. На сайтах для автомобилистов такие цифры можно приобрести от 300 тысяч рублей, в зависимости от букв. Жители Новосибирска с восторгом оценили новый Porsche, оценив его в комментариях.
Недавно в Новосибирске продавали роскошный автомобиль Ferrari Purosangue. За него просили 89 млн рублей. Машину выпустили в прошлом году.