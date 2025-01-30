В Новосибирске заметили Porsche Panamera Turbo 2025 года — как он выглядит

У замеченной машины имеются красивые номера: на них три восьмерки. На сайтах для автомобилистов такие цифры можно приобрести от 300 тысяч рублей, в зависимости от букв. Жители Новосибирска с восторгом оценили новый Porsche, оценив его в комментариях.