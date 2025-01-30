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Posted 30 января, 01:33

Published 30 января, 01:33

Modified 30 января, 01:35

Updated 30 января, 01:35

Так выглядит машина

В Новосибирске заметили Porsche Panamera Turbo 2025 года — как он выглядит

30 января 2025, 01:33
Фото: telegram-канал «sportplus54». Так выглядит машина

В Новосибирске заметили новый автомобиль Porsche Panamera Turbo

На улицах Новосибирска заметили роскошный автомобиль немецкого производителя, о чем рассказали горожане.

Новый немецкий автомобиль марки Porsche Panamera Turbo заметили в столице Сибири. Его выпустили в 2025 году. На авторынке его начальная цена составляет 18 млн рублей.

У замеченной машины имеются красивые номера: на них три восьмерки. На сайтах для автомобилистов такие цифры можно приобрести от 300 тысяч рублей, в зависимости от букв. Жители Новосибирска с восторгом оценили новый Porsche, оценив его в комментариях.

Недавно в Новосибирске продавали роскошный автомобиль Ferrari Purosangue. За него просили 89 млн рублей. Машину выпустили в прошлом году.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль
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