В новосибирском аэропорту перекрыли галерею между терминалами — когда ждать открытия

Posted 30 января, 11:53
Published 30 января, 11:53
Modified 30 января, 11:55
Updated 30 января, 11:55
Переход между терминалом внутренних авиалиний (сектор С) и терминалом международных авиалиний (сектор В) перекрыли 20 января, что сильно возмутило пассажиров, о чем сибиряки рассказали BFM-Новосибирск.
Из-за перекрытия прибывшие вынуждены совершать переход между секторами по улице, что крайне затруднительно зимой и в добавок с массивным багажом. Жители Новосибирска, вернувшиеся после закрытия, были неприятно удивлены новым правилам и отсутствию какого-либо предупреждения. Так же путаются водители такси, до которых люди идут дольше обычного, и трансферные пассажиры, одетые не для пробежки на морозе.
Вместе с тем, многие согласны, что галерея действительно нуждается в ремонте. О сроках окончания работ не сообщается.
Пассажиров просят учитывать временные изменения и прибывать в аэропорт заранее.