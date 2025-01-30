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Posted 30 января, 11:53

Published 30 января, 11:53

Modified 30 января, 11:55

Updated 30 января, 11:55

Аэропорт

В новосибирском аэропорту перекрыли галерею между терминалами — когда ждать открытия

30 января 2025, 11:53
Фото: 1MI. Аэропорт
Пассажиры Толмачево возмутились закрытием галереи из-за ремонтных работ. В официальном сообщении аэропорта пассажирам обещают, что после открытия переходная галерея станет не только удобнее, но и гораздо теплее.

Переход между терминалом внутренних авиалиний (сектор С) и терминалом международных авиалиний (сектор В) перекрыли 20 января, что сильно возмутило пассажиров, о чем сибиряки рассказали BFM-Новосибирск.

Из-за перекрытия прибывшие вынуждены совершать переход между секторами по улице, что крайне затруднительно зимой и в добавок с массивным багажом. Жители Новосибирска, вернувшиеся после закрытия, были неприятно удивлены новым правилам и отсутствию какого-либо предупреждения. Так же путаются водители такси, до которых люди идут дольше обычного, и трансферные пассажиры, одетые не для пробежки на морозе.

Вместе с тем, многие согласны, что галерея действительно нуждается в ремонте. О сроках окончания работ не сообщается.

Пассажиров просят учитывать временные изменения и прибывать в аэропорт заранее.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Толмачево#Аэропорт Толмачево
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