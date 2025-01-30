В новосибирском аэропорту перекрыли галерею между терминалами — когда ждать открытия

Из-за перекрытия прибывшие вынуждены совершать переход между секторами по улице, что крайне затруднительно зимой и в добавок с массивным багажом. Жители Новосибирска, вернувшиеся после закрытия, были неприятно удивлены новым правилам и отсутствию какого-либо предупреждения. Так же путаются водители такси, до которых люди идут дольше обычного, и трансферные пассажиры, одетые не для пробежки на морозе.