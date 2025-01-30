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Posted 30 января, 05:12

Published 30 января, 05:12

Modified 30 января, 05:14

Updated 30 января, 05:14

Бухгалтер могла присваивать деньги

В Новосибирской области ФСБ уличила бухгалтера в присвоении чужих денег

30 января 2025, 05:12
Фото: 1MI. Бухгалтер могла присваивать деньги
Новосибирский бухгалтер обвиняется в присвоении денег с места работы, о чем сообщили в СКР.

По информации следователей, с лета прошлого года по январь 2025, обвиняемая могла пользоваться своим служебным положением, работая бухгалтером в организации Каргатского района.

Предполагается, что она регулярно брала деньги со счета учреждения и составляла недостоверные финансовые отчеты. Бухгалтер могла присвоить вареные ей средства в крупном и особо крупном размере. Размер суммы не называется.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по региону. Сотрудницу обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ). По данному делу в СКР собирают базу доказательств. Другого бухгалтера обвинили в растрате 36 млн рублей.

Видео: УФСБ по НСО.
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