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Posted 30 января, 09:19

Published 30 января, 09:19

Modified 30 января, 09:21

Updated 30 января, 09:21

Собак будут проверять

В Новосибирской области могут начать оценивать агрессивность бездомных животных

30 января 2025, 09:19
Фото: Изображение Midjourney. Собак будут проверять
В Новосибирской области обсудили вопрос об оценке агрессивных животных: Заксобрание приняло в первом чтении соответствующий законопроект.

Данную инициативу выдвинула прокуратура, когда в Новосибирске произошла трагедия с женщиной, которую загрызли собаки. Новый закон поможет в правовой определенности в вопросе об агрессивности животных, отловленных на улицах.

Как отметил прокурор региона Александр Бучман, управление ветеринарии обяжут разработать систему оценки поведения бездомных собак, пишет Сиб.фм. Сейчас их отлавливают, стерилизуют и отпускают на улицы, что не является эффективным методом.

Если законопроект полностью одобрят, то псов будут возвращать на волю только после оценки их поведения: взаимодействия с людьми и другими животными. Кроме прочего, обсуждается вопрос строительства центра для их передержки, где собак начнут обследовать ветеринары.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Нападение#Заксобрание#Собаки#Агрессия
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