В Новосибирской области могут начать оценивать агрессивность бездомных животных

Posted 30 января, 09:19
Published 30 января, 09:19
Modified 30 января, 09:21
Updated 30 января, 09:21
Данную инициативу выдвинула прокуратура, когда в Новосибирске произошла трагедия с женщиной, которую загрызли собаки. Новый закон поможет в правовой определенности в вопросе об агрессивности животных, отловленных на улицах.
Как отметил прокурор региона Александр Бучман, управление ветеринарии обяжут разработать систему оценки поведения бездомных собак, пишет Сиб.фм. Сейчас их отлавливают, стерилизуют и отпускают на улицы, что не является эффективным методом.
Если законопроект полностью одобрят, то псов будут возвращать на волю только после оценки их поведения: взаимодействия с людьми и другими животными. Кроме прочего, обсуждается вопрос строительства центра для их передержки, где собак начнут обследовать ветеринары.