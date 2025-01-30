В Новосибирской области на озере заметили аномалии

Posted 30 января, 08:45
Published 30 января, 08:45
Modified 30 января, 08:47
Updated 30 января, 08:47
В Краснозерском районе жители забили тревогу. Они удивились одному явлению на озере в селе Полойка. В январе, в разгар зимы, с краев водоема сошел лед.
Никто из местных не может объяснить причины образования промоин. Новосибирцы называют это настоящими аномалиями, так как это несвойственно для такого периода времени.
Сами селяне лишь выдвигают предположения, что под озером забили теплые ключи, но откуда они взялись — неизвестно. Рыбаков просят на время забыть о рыбалке в местах промоин. Выходить на лед, а тем более выезжать, категорически запрещено. Тем временем в регионе ожидается аномально теплая весна.