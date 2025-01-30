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Posted 30 января, 08:45

Published 30 января, 08:45

Modified 30 января, 08:47

Updated 30 января, 08:47

Озеро подтаяло зимой

В Новосибирской области на озере заметили аномалии

30 января 2025, 08:45
Фото: 1MI. Озеро подтаяло зимой
Жители Новосибирской области заметили на озере аномалии, о чем они рассказали в соцсетях.

В Краснозерском районе жители забили тревогу. Они удивились одному явлению на озере в селе Полойка. В январе, в разгар зимы, с краев водоема сошел лед.

Никто из местных не может объяснить причины образования промоин. Новосибирцы называют это настоящими аномалиями, так как это несвойственно для такого периода времени.

Сами селяне лишь выдвигают предположения, что под озером забили теплые ключи, но откуда они взялись — неизвестно. Рыбаков просят на время забыть о рыбалке в местах промоин. Выходить на лед, а тем более выезжать, категорически запрещено. Тем временем в регионе ожидается аномально теплая весна.

Аномалии на озере
Аномалии на озере
Аномалии на озере. Фото: Краснозёрская Новь/ВКонтакте
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Водоемы#Краснозерский район#Озеро#Лед#Аномалия
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