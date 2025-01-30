В Новосибирской области на озере заметили аномалии

Сами селяне лишь выдвигают предположения, что под озером забили теплые ключи, но откуда они взялись — неизвестно. Рыбаков просят на время забыть о рыбалке в местах промоин. Выходить на лед, а тем более выезжать, категорически запрещено. Тем временем в регионе ожидается аномально теплая весна.