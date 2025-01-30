В Новосибирской области сгорело придорожное кафе

Posted 30 января, 03:04
Published 30 января, 03:04
Modified 30 января, 03:06
Updated 30 января, 03:06
Все случилось рано утром 30 января. В Каргатском районе загорелось кафе и на вызов немедленно приехали сотрудники МЧС. Заведение общепита было прямо на обочине трассы. Из него эвакуировался весь персонал, обслуживающий посетителей. Обошлось без пострадавших.
Огонь охватил более 120 квадратов. Тушили возгорание не менее трех часов. В итоге двухэтажное придорожное кафе было полностью уничтожено. На ЧП реагировали 20 пожарных и семь машин спецтехники. В чем была причина происшествия, выяснят дознаватели.