В Новосибирской области сгорело придорожное кафе

Все случилось рано утром 30 января. В Каргатском районе загорелось кафе и на вызов немедленно приехали сотрудники МЧС. Заведение общепита было прямо на обочине трассы. Из него эвакуировался весь персонал, обслуживающий посетителей. Обошлось без пострадавших.