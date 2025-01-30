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Posted 30 января, 03:04

Published 30 января, 03:04

Modified 30 января, 03:06

Updated 30 января, 03:06

Пожар потушили

В Новосибирской области сгорело придорожное кафе

30 января 2025, 03:04
Фото: 1MI. Пожар потушили
В Новосибирской области случился пожар в придорожном кафе, о чем информировали в МЧС.

Все случилось рано утром 30 января. В Каргатском районе загорелось кафе и на вызов немедленно приехали сотрудники МЧС. Заведение общепита было прямо на обочине трассы. Из него эвакуировался весь персонал, обслуживающий посетителей. Обошлось без пострадавших.

Огонь охватил более 120 квадратов. Тушили возгорание не менее трех часов. В итоге двухэтажное придорожное кафе было полностью уничтожено. На ЧП реагировали 20 пожарных и семь машин спецтехники. В чем была причина происшествия, выяснят дознаватели.

Кафе горит
Кафе горит
Кафе горит. Фото: Инцидент Новосибирск/ВК

Недавно пенсионеры погибли во время пожара в доме. Случилось это в Венгеровском районе.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Кафе
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