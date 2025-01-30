Водитель сбивший новосибирского телеведущего просит о смягчении наказания

Posted 30 января, 10:37
Published 30 января, 10:37
Modified 30 января, 10:40
Updated 30 января, 10:40
В 2020 году Никита Лазьков был осужден на 6,5 лет колонии по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он также был лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года и обязан выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.
Иск был удовлетворен частично. С подсудимого взыскали один миллион рублей в качестве компенсации. Однако с приговором не согласились обе стороны. Апелляционная инстанция оставила его без изменений.
Осужденный обращался в Первомайский суд трижды с ходатайством о смягчении наказания. Он просил в том числе о замене наказания принудительными работами. Последнее ходатайство подал 11.07.2024, однако его отменили в апелляционной инстанции. Новое ходатайство рассмотрят 21 февраля 2025 года на 10-30.
Ранее в Новосибирске взялись за дело замначальника колонии. Следствие считает, что заместитель мог покровительствовать одному из заключенных.