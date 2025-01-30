Водитель сбивший новосибирского телеведущего просит о смягчении наказания

В 2020 году Никита Лазьков был осужден на 6,5 лет колонии по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он также был лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года и обязан выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.