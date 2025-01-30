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Posted 30 января, 10:37

Published 30 января, 10:37

Modified 30 января, 10:40

Updated 30 января, 10:40

Суд

Водитель сбивший новосибирского телеведущего просит о смягчении наказания

30 января 2025, 10:37
Фото: Изображение Midjourney. Суд
Суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении водителя, по вине которого погиб журналист. По сообщению судов общей юрисдикции НСО.

В 2020 году Никита Лазьков был осужден на 6,5 лет колонии по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он также был лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года и обязан выплатить компенсацию морального вреда супруге погибшего.

Иск был удовлетворен частично. С подсудимого взыскали один миллион рублей в качестве компенсации. Однако с приговором не согласились обе стороны. Апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Осужденный обращался в Первомайский суд трижды с ходатайством о смягчении наказания. Он просил в том числе о замене наказания принудительными работами. Последнее ходатайство подал 11.07.2024, однако его отменили в апелляционной инстанции. Новое ходатайство рассмотрят 21 февраля 2025 года на 10-30.

Ранее в Новосибирске взялись за дело замначальника колонии. Следствие считает, что заместитель мог покровительствовать одному из заключенных.

Никита Лазьков в зале суда
Никита Лазьков в зале суда. Фото: Скриншот с видео телекомпании ОТС
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