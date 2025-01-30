Водительские права в 2025 году: новые правила обучения и сдачи экзамена в ГИБДД

Posted 30 января, 09:41
Published 30 января, 09:41
Modified 30 января, 09:43
Updated 30 января, 09:43
В 2025 году минимальный возраст для получения водительского удостоверения остаётся неизменным:
Исключение составляет программа для подростков, которые могут начать обучение в автошколе с 16 лет, сдать экзамен в ГИБДД в 17 лет и в этом же возрасте получить права, но использовать их можно только после совершеннолетия. Для данной категории обучающихся требуется дополнительно согласие одного из родителей, которое оформляется у нотариуса.
Еще одним вариантом является обучение в ДОСААФ, которое доступно молодым людям, стоящим на воинском учете. В этом случае необходимо знать, что получить водительское удостоверение могут только те, кто собирается служить в армии на должности водителя. Если попытаться «откосить» от армии, то придется возместить государству стоимость обучения.
Стоимость обучения на водительские права в Новосибирске составляет от 30 до 60 тыс рублей.
Первым шагом к получению водительского удостоверения является поступление на учебу в автошколу. Срок обучения зависит от категории прав, но обычно для легкового автомобиля он составляет 3 месяца. В соответствии с рекомендательной программой Минпросвещения в этот период входят:
Но каждая автошкола составляет свою программу, придерживаясь установленных значений. В реальности курс может занять не 190 часов, а 196. Обычно, курсы рассчитаны на двух или трех разовое посещение в неделю в вечерние часы. После успешного обучения и внутреннего экзаменования будущий водитель приступает к сдаче экзамена в ГИБДД.
Новшеством в 2025 году является получение автошколами аккредитации в ГИБДД. Теперь для пропуска на госэкзамен ученик должен иметь не только документ об окончании курсов вождения, но и заключение, которое дает школе право вести образовательную деятельность. Без этой бумаги на руках, которая должна быть действительна на момент сдачи экзамена, в автоинспекции невозможно будет сдать экзамен.
В 2025 году вступили в силу изменения, касающиеся допуска и самого процесса сдачи экзаменов. Так, не допускаются к экзаменованию лица:
Повторные попытки сдачи экзамена возможны не ранее, чем через 7 дней после предыдущей. Но здесь есть нюансы: после трех провальных попыток к четвертой пересдаче можно подойти только через 6 месяцев, но не позже 9 месяцев. Если не успеть сдать экзамен на дороге, придется пересдавать теорию заново. При этом общее количество пересдач не ограничено.
Экзамен на права сдается в два этапа:
В 2025 году количество штрафных баллов, которые можно получить на дороге, не меняется. До 1 апреля 2024 года их число ровнялось пяти, сейчас же можно набрать до семи баллов.
Срок действия российского водительского удостоверения — 10 лет, после чего требуется замена.
На данный момент водительское удостоверение, у которого срок действия истекает с 01.01.2022 по 31.12.2025, автоматически продлены на 3 года
Новые права выдаются без экзамена, но их автоматическое продление возможно при условии прохождения медкомиссии. Такой срок и требование к наличию медицинского документа связано с тем, что по истечении 10 лет у человека, как правило, меняется внешность и могут быть серьезные проблемы со здоровьем, препятствующие вождению.
Чтобы подать документы на продление прав, достаточно пройти простую процедуру через Госуслуги.
В заявлении необходимо подтвердить свои личные данные, внести сведения из медицинской справки, подтвердить, что нет препятствий по здоровью и выбрать из списка отдел ГИБДД, в котором можно получить новые права. В выбранный день необходимо явиться с паспортом, медицинской справкой и оплаченной госпошлиной в размере 2000 рублей.