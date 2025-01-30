Водительские права в 2025 году: новые правила обучения и сдачи экзамена в ГИБДД

Исключение составляет программа для подростков, которые могут начать обучение в автошколе с 16 лет, сдать экзамен в ГИБДД в 17 лет и в этом же возрасте получить права, но использовать их можно только после совершеннолетия. Для данной категории обучающихся требуется дополнительно согласие одного из родителей, которое оформляется у нотариуса.