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Posted 30 января, 09:41

Published 30 января, 09:41

Modified 30 января, 09:43

Updated 30 января, 09:43

Как сдать на права в 2025 году: с какого возраста можно пойти учиться на права, сроки обучения и изменения в сдаче экзамена

Водительские права в 2025 году: новые правила обучения и сдачи экзамена в ГИБДД

30 января 2025, 09:41
Фото: 1MI. Как сдать на права в 2025 году: с какого возраста можно пойти учиться на права, сроки обучения и изменения в сдаче экзамена
Правила получения водительских прав претерпели изменения, которые касаются как процесса обучения, так и сдачи экзаменов.

Возраст для получения водительских прав

В 2025 году минимальный возраст для получения водительского удостоверения остаётся неизменным:

  • Категория B — с 18 лет
  • Категория A — с 18 лет
  • Категория M — с 16 лет
  • Категория C — с 18 лет
  • Категория D — c 21 года

Исключение составляет программа для подростков, которые могут начать обучение в автошколе с 16 лет, сдать экзамен в ГИБДД в 17 лет и в этом же возрасте получить права, но использовать их можно только после совершеннолетия. Для данной категории обучающихся требуется дополнительно согласие одного из родителей, которое оформляется у нотариуса.

  • Оплатить обучение ребенка можно из средств маткапитала, главное чтобы обучающемуся было от 16 до 25 лет.
  • За обучение можно получить налоговый вычет — 13% или 15%.

Еще одним вариантом является обучение в ДОСААФ, которое доступно молодым людям, стоящим на воинском учете. В этом случае необходимо знать, что получить водительское удостоверение могут только те, кто собирается служить в армии на должности водителя. Если попытаться «откосить» от армии, то придется возместить государству стоимость обучения.

Стоимость обучения на водительские права в Новосибирске составляет от 30 до 60 тыс рублей.

Как получить водительские права в 2025 году

Как получить водительские права в 2025 году
Как получить водительские права в 2025 году. Фото: 1MI

Первым шагом к получению водительского удостоверения является поступление на учебу в автошколу. Срок обучения зависит от категории прав, но обычно для легкового автомобиля он составляет 3 месяца. В соответствии с рекомендательной программой Минпросвещения в этот период входят:

  • теория — 130 часов;
  • практика на механике — 56 часов, на автомате — 54 часа;
  • сдача экзамена в школе — 4 часа.

Но каждая автошкола составляет свою программу, придерживаясь установленных значений. В реальности курс может занять не 190 часов, а 196. Обычно, курсы рассчитаны на двух или трех разовое посещение в неделю в вечерние часы. После успешного обучения и внутреннего экзаменования будущий водитель приступает к сдаче экзамена в ГИБДД.

Новшеством в 2025 году является получение автошколами аккредитации в ГИБДД. Теперь для пропуска на госэкзамен ученик должен иметь не только документ об окончании курсов вождения, но и заключение, которое дает школе право вести образовательную деятельность. Без этой бумаги на руках, которая должна быть действительна на момент сдачи экзамена, в автоинспекции невозможно будет сдать экзамен.

Новые условия сдачи экзаменов на права в 2025 году

Изменения условий сдачи экзаменов ГИБДД в 2025 году
Изменения условий сдачи экзаменов ГИБДД в 2025 году. Фото: 1MI

В 2025 году вступили в силу изменения, касающиеся допуска и самого процесса сдачи экзаменов. Так, не допускаются к экзаменованию лица:

  • лишенные водительских прав;
  • не сдавшие права по истечению срока лишения;
  • имеющие административное наказание за езду в пьяном виде, отказавшиеся от медосвидетельствования, не имея при этом прав или лишенные их;
  • лишенные заниматься деятельностью, связанной с управлением авто;
  • с закончившимся сроком действия медицинской справки.

Количество попыток сдачи экзамена в ГИБДД

Повторные попытки сдачи экзамена возможны не ранее, чем через 7 дней после предыдущей. Но здесь есть нюансы: после трех провальных попыток к четвертой пересдаче можно подойти только через 6 месяцев, но не позже 9 месяцев. Если не успеть сдать экзамен на дороге, придется пересдавать теорию заново. При этом общее количество пересдач не ограничено.

Как проходит экзамен в ГИБДД

Экзамен на права сдается в два этапа:

  • Теория: дается 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допустить можно только максимум 2 ошибки.
  • Практика: езда с госавтоинспектором по автодрому и в городе.

Оценка экзамена

В 2025 году количество штрафных баллов, которые можно получить на дороге, не меняется. До 1 апреля 2024 года их число ровнялось пяти, сейчас же можно набрать до семи баллов.

Срок действия водительских прав

Срок действия российского водительского удостоверения — 10 лет, после чего требуется замена.

Срок действия водительских прав
Срок действия водительских прав. Фото: 1MI

На данный момент водительское удостоверение, у которого срок действия истекает с 01.01.2022 по 31.12.2025, автоматически продлены на 3 года

Новые права выдаются без экзамена, но их автоматическое продление возможно при условии прохождения медкомиссии. Такой срок и требование к наличию медицинского документа связано с тем, что по истечении 10 лет у человека, как правило, меняется внешность и могут быть серьезные проблемы со здоровьем, препятствующие вождению.

Чтобы подать документы на продление прав, достаточно пройти простую процедуру через Госуслуги.

Как заменить права через Госуслуги
Как заменить права через Госуслуги. Фото: Госуслуги

В заявлении необходимо подтвердить свои личные данные, внести сведения из медицинской справки, подтвердить, что нет препятствий по здоровью и выбрать из списка отдел ГИБДД, в котором можно получить новые права. В выбранный день необходимо явиться с паспортом, медицинской справкой и оплаченной госпошлиной в размере 2000 рублей.

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