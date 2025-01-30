Выплаты почетным жителям увеличат в Новосибирске — сколько будут платить

Posted 30 января, 02:20
Published 30 января, 02:20
Modified 30 января, 02:22
Updated 30 января, 02:22
Выплаты проиндексируют в 2025 году. Теперь их размер составит 64 тыс. руб. Еще четыре года назад новосибирцам платили по 45 тыс. Это же решение касается вдов и вдовцов таких жителей, не вступивших в новую супружескую жизнь — размер составит 32 тыс. руб.
В списке почетных горожан есть 54 человека. В их числе космонавт Анна Кикина, экс-главы региона Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, а также сенатор Александр Карелин.
Академика Александра Асеева лишили статуса почетного новосибирца. Его портрет сняли со стенда. Он получил срок за мошенничество.