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Posted 30 января, 02:20

Published 30 января, 02:20

Modified 30 января, 02:22

Updated 30 января, 02:22

Среди почетные горожан много личностей

Выплаты почетным жителям увеличат в Новосибирске — сколько будут платить

30 января 2025, 02:20
Фото: atas.info. Среди почетные горожан много личностей

В Новосибирске увеличат выплаты почетным жителям

В Новосибирске увеличат выплаты, которые получают почетные жители города, о чем говорится в проекте постановления администрации.

Выплаты проиндексируют в 2025 году. Теперь их размер составит 64 тыс. руб. Еще четыре года назад новосибирцам платили по 45 тыс. Это же решение касается вдов и вдовцов таких жителей, не вступивших в новую супружескую жизнь — размер составит 32 тыс. руб.

В списке почетных горожан есть 54 человека. В их числе космонавт Анна Кикина, экс-главы региона Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, а также сенатор Александр Карелин.

Академика Александра Асеева лишили статуса почетного новосибирца. Его портрет сняли со стенда. Он получил срок за мошенничество.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Выплаты#Индексация#Почетный житель
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