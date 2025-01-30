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Posted 30 января, 05:09

Published 30 января, 05:09

Modified 30 января, 05:11

Updated 30 января, 05:11

Депутаты высоко оценили работу исполнительной власти

Заксобрание единогласно поддержало отчёт главы региона о работе правительства-2024

30 января 2025, 05:09
Фото: atas.info. Депутаты высоко оценили работу исполнительной власти
Все фракции регионального заксобрания приняли консолидированное решение поддержать отчёт губернатора Андрея Травникова.

В четверг, 30 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил перед депутатами регионального Законодательного собрания с отчетом о работе областного правительства за минувший год. По словам главы региона, область успешно развивается. Устойчивость новосибирской экономики обеспечена её диверсификацией, а развитие — разнообразием мер господдержки, в том числе региональных, подчеркнул губернатор.

Депутаты единогласно одобрили работу органов исполнительной власти в 2024 году. Андрей Травников поблагодарил депутатов за поддержку и объективную оценку проделанной работы в очень непростых экономических условиях.

«В 2018 году мы кардинально поменяли подход к формированию бюджета и вхождению Новосибирской области в различные федеральные программы и проекты. Начиная с 2019 года мы стали брать на себя, может быть, даже больше, чем реально могли реализовать. И считаю, что это было сделано правильно, потому что нужно максимально воспользоваться возможностями, которые дает текущий этап истории нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Накануне, в ходе совместного совещания с мэром Новосибирска, губернатор обозначил приоритеты в развитии областного центра.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Губернатор#Заксобрание#Развитие
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