Заксобрание единогласно поддержало отчёт главы региона о работе правительства-2024

Posted 30 января, 05:09
Published 30 января, 05:09
Modified 30 января, 05:11
Updated 30 января, 05:11
В четверг, 30 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил перед депутатами регионального Законодательного собрания с отчетом о работе областного правительства за минувший год. По словам главы региона, область успешно развивается. Устойчивость новосибирской экономики обеспечена её диверсификацией, а развитие — разнообразием мер господдержки, в том числе региональных, подчеркнул губернатор.
Депутаты единогласно одобрили работу органов исполнительной власти в 2024 году. Андрей Травников поблагодарил депутатов за поддержку и объективную оценку проделанной работы в очень непростых экономических условиях.
«В 2018 году мы кардинально поменяли подход к формированию бюджета и вхождению Новосибирской области в различные федеральные программы и проекты. Начиная с 2019 года мы стали брать на себя, может быть, даже больше, чем реально могли реализовать. И считаю, что это было сделано правильно, потому что нужно максимально воспользоваться возможностями, которые дает текущий этап истории нашей страны», — подчеркнул губернатор.
Накануне, в ходе совместного совещания с мэром Новосибирска, губернатор обозначил приоритеты в развитии областного центра.