Заксобрание единогласно поддержало отчёт главы региона о работе правительства-2024

В четверг, 30 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил перед депутатами регионального Законодательного собрания с отчетом о работе областного правительства за минувший год. По словам главы региона, область успешно развивается. Устойчивость новосибирской экономики обеспечена её диверсификацией, а развитие — разнообразием мер господдержки, в том числе региональных, подчеркнул губернатор.