Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку вице-спикера Панферова

Posted 30 января, 04:34
Published 30 января, 04:34
Modified 30 января, 04:41
Updated 30 января, 04:41
В четверг, 30 января, Законодательное собрание Новосибирской области приняло досрочную отставку первого вице-спикера, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панферова. В конце прошлого года он подал документы и выиграл конкурс на должность областного бизнес-омбудсмена, объявленный Заксобранием после ухода из жизни Николая Мамулата, который занимал этот пост с 2019 года.
Это решение стало неожиданностью для многих наблюдателей. Панферов — один из ветеранов новосибирской политики, одна из самых заметных фигур местной политической сцены. Он четыре раза выигрывал выборы в Заксобрание и внезапный отказ от мандата выглядит, на первый взгляд, нелогично.
«Это изгнание, переход на низшую позицию, а вовсе не повышение или политический взлет», — заявил в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур.
Уход Андрея Панферова из Заксобрания стал следствие внутренних, непубличных конфликтов в депутатской среде, считает Мазур. По его словам, не исключено, что спикер Андрей Шимкив увидел в Панферове реального соперника в борьбе за кресло председателя регионального парламента следующего созыва. В пользу этой версии, в частности, говорит и то, что параллельно с отставкой Панферова депутаты упразднили и должность первого вице-спикера, которую он занимал.
Ранее Панферов выступал с жесткой критикой Минобороны России, обвиняя военное ведомство в сознательном уничтожении исторического ансамбля Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска.