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Posted 30 января, 04:34

Published 30 января, 04:34

Modified 30 января, 04:41

Updated 30 января, 04:41

Андрей Панферов избирался в Заксобрание четыре созыва подряд

Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку вице-спикера Панферова

30 января 2025, 04:34
Фото: znso.ru. Андрей Панферов избирался в Заксобрание четыре созыва подряд
Один из самых заметных новосибирских политиков сдал депутатский мандат ради должности бизнес-омбудсмена.

В четверг, 30 января, Законодательное собрание Новосибирской области приняло досрочную отставку первого вице-спикера, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панферова. В конце прошлого года он подал документы и выиграл конкурс на должность областного бизнес-омбудсмена, объявленный Заксобранием после ухода из жизни Николая Мамулата, который занимал этот пост с 2019 года.

Это решение стало неожиданностью для многих наблюдателей. Панферов — один из ветеранов новосибирской политики, одна из самых заметных фигур местной политической сцены. Он четыре раза выигрывал выборы в Заксобрание и внезапный отказ от мандата выглядит, на первый взгляд, нелогично.

«Это изгнание, переход на низшую позицию, а вовсе не повышение или политический взлет», — заявил в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур.

Уход Андрея Панферова из Заксобрания стал следствие внутренних, непубличных конфликтов в депутатской среде, считает Мазур. По его словам, не исключено, что спикер Андрей Шимкив увидел в Панферове реального соперника в борьбе за кресло председателя регионального парламента следующего созыва. В пользу этой версии, в частности, говорит и то, что параллельно с отставкой Панферова депутаты упразднили и должность первого вице-спикера, которую он занимал.

Ранее Панферов выступал с жесткой критикой Минобороны России, обвиняя военное ведомство в сознательном уничтожении исторического ансамбля Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска.

Новый бизнес-омбудсмен Новосибирской области — неожиданное решение Заксобрания
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