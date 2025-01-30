Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку вице-спикера Панферова

Уход Андрея Панферова из Заксобрания стал следствие внутренних, непубличных конфликтов в депутатской среде, считает Мазур. По его словам, не исключено, что спикер Андрей Шимкив увидел в Панферове реального соперника в борьбе за кресло председателя регионального парламента следующего созыва. В пользу этой версии, в частности, говорит и то, что параллельно с отставкой Панферова депутаты упразднили и должность первого вице-спикера, которую он занимал.