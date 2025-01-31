Авито в топе лучших и привлекательных работодателей России среди ИТ

Компания Авито заняла второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter в категории ИТ-работодателей, поднявшись на три позиции за год. Кроме того, по мнению соискателей, компания стала четвёртой в списке самых привлекательных мест для работы в IT-сфере.