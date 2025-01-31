atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 09:47

Published 31 января, 09:47

Modified 31 января, 09:49

Updated 31 января, 09:49

Авито стал лучшим работодателем в ИТ

Авито в топе лучших и привлекательных работодателей России среди ИТ

31 января 2025, 09:47
Фото: Изображение Midjourney. Авито стал лучшим работодателем в ИТ
Жителям Новосибирской области, которые находятся сейчас в поиске работы, напомнили, что Авито стал одним из лучших российских работодателей в категории ИТ по версии HeadHunter.

Компания Авито заняла второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter в категории ИТ-работодателей, поднявшись на три позиции за год. Кроме того, по мнению соискателей, компания стала четвёртой в списке самых привлекательных мест для работы в IT-сфере.

Ежегодный рейтинг HeadHunter оценивает компании по трём ключевым аспектам: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос 686 тысяч соискателей hh.ru.

Ранее компания неоднократно получала признание в авторитетных рейтингах: Авито удостоился платинового статуса в списке Forbes и высшей оценки от РБК, платформа была названа лучшим работодателем для студентов по версии FutureToday и победила в категории «Маркетплейсы и Ecommerce» от Changellenge.

В Авито работают 10 тысяч сотрудников, а офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Вакансии в компании можно посмотреть по ссылке.

Эксперты Авито Работы дали советы соискателям из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Авито Услуги: Жители Новосибирска стали чаще строить баниАвито и М. Видео тестируют услугу выкупа старых смартфоновАвито Работа и УЦ ММК объединят усилия для роста интереса к техническим профессиям
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Рейтинг#Работодатели#Forbes#HeadHunter#Маркетплейсы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика