Брошенный в поле под Новосибирском самолет начали распиливать

Напомним, экстренная посадка самолета, следовавшего по рейсу Сочи-Омск, была совершена ночью 12 сентября 2023 года. Экипаж лайнера по техническим причинам принял решение приземлиться в Толмачево, однако пришлось посадить самолет до пункта назначения на поле в Убинском районе.