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Posted 31 января, 09:50

Published 31 января, 09:50

Modified 31 января, 09:52

Updated 31 января, 09:52

Самолет

Брошенный в поле под Новосибирском самолет начали распиливать

31 января 2025, 09:50
Фото: Изображение Midjourney. Самолет
Самолет, вынужденный пойти на экстренную посадку в 2023 году, начали эвакуировать с пшеничного поля. Ранее авиакомпания пообещала завершить работы до конца января.

Самолет «Уральских авиалиний» начали распиливать на части. Ранее авиакомпания обещала завершить работы к концу января.

Напомним, экстренная посадка самолета, следовавшего по рейсу Сочи-Омск, была совершена ночью 12 сентября 2023 года. Экипаж лайнера по техническим причинам принял решение приземлиться в Толмачево, однако пришлось посадить самолет до пункта назначения на поле в Убинском районе.

Позже правительство Омской области прокомментировало, что причиной аварии стали проблемы с гидравликой, поэтому возник риск отказа тормозов. Пострадавших при посадке не было.

Ранее самолет вынужденно вернулся в новосибирский аэропорт.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Толмачево#Самолет#Аэропорт Толмачево
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