Брошенный в поле под Новосибирском самолет начали распиливать

Posted 31 января, 09:50
Published 31 января, 09:50
Modified 31 января, 09:52
Updated 31 января, 09:52
Самолет «Уральских авиалиний» начали распиливать на части. Ранее авиакомпания обещала завершить работы к концу января.
Напомним, экстренная посадка самолета, следовавшего по рейсу Сочи-Омск, была совершена ночью 12 сентября 2023 года. Экипаж лайнера по техническим причинам принял решение приземлиться в Толмачево, однако пришлось посадить самолет до пункта назначения на поле в Убинском районе.
Позже правительство Омской области прокомментировало, что причиной аварии стали проблемы с гидравликой, поэтому возник риск отказа тормозов. Пострадавших при посадке не было.
Ранее самолет вынужденно вернулся в новосибирский аэропорт.