Что такое внутриматочная инсеминация

Процедура обычно проводится в период овуляции, когда шансы на зачатие наиболее высоки. Для достижения максимального эффекта, сперма может быть предварительно обработана в лаборатории, чтобы улучшить ее качество и количество живых сперматозоидов. Важно отметить, что ВМИ — это не единственный метод искусственного оплодотворения. Существуют и другие подходы, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), однако ВМИ может быть менее инвазивным и более доступным вариантом для многих пар.