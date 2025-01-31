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Posted 31 января, 12:45

Published 31 января, 12:45

Modified 31 января, 12:47

Updated 31 января, 12:47

Заявление

Директор «СберТройки» уволился на фоне массовых жалоб жителей Новосибирска

31 января 2025, 12:45
Фото: 1MI. Заявление
Накануне глава «СберТройки» покинул свой пост. О подписании соглашения сообщает НГС.

Экс-гендиректор ООО «СберТройка» Николай Шуклин подтвердил, что оставил свой пост вместе с некоторыми коллегами. Шуклин сослался на состояние здоровья.

В роли руководителя Шуклин находился с декабря 2023 года. На данный момент обязанности гендиректора исполняет Елена Колесникова, ранее занимавшая должность управляющего директора.

Напомним, 23 января Николай Шуклин получил предостережения зампрокурора в связи со сбоями в работе проездных карт. Причиной стали массовые жалобы держателей «СберТройки». Тогда компания заявила, что все технические проблемы носят временный характер.

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