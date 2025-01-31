Директор «СберТройки» уволился на фоне массовых жалоб жителей Новосибирска

Posted 31 января, 12:45
Published 31 января, 12:45
Modified 31 января, 12:47
Updated 31 января, 12:47
Экс-гендиректор ООО «СберТройка» Николай Шуклин подтвердил, что оставил свой пост вместе с некоторыми коллегами. Шуклин сослался на состояние здоровья.
В роли руководителя Шуклин находился с декабря 2023 года. На данный момент обязанности гендиректора исполняет Елена Колесникова, ранее занимавшая должность управляющего директора.
Напомним, 23 января Николай Шуклин получил предостережения зампрокурора в связи со сбоями в работе проездных карт. Причиной стали массовые жалобы держателей «СберТройки». Тогда компания заявила, что все технические проблемы носят временный характер.