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Posted 31 января, 09:54

Published 31 января, 09:54

Modified 31 января, 09:56

Updated 31 января, 09:56

Глава региона провел заседание оргкомитета «Победа»

Губернатор Травников: День Победы должен пройти на самом высоком уровне

31 января 2025, 09:54
Фото: nso.ru. Глава региона провел заседание оргкомитета «Победа»
Первые юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг» вручил ветеранам по поручению президента России Владимира Путина губернатор Андрей Травников.

С торжественной церемонии награждения ветеранов началось в пятницу, 31 января, заседание оргкомитета «Победа», посвящённое подготовке региона к празднованию юбилея Великой Победы. Главный праздник нашей страны должен пройти в Новосибирской области на самом высоком уровне, заявил губернатор, открывая совещание. Формализм и работа «для галочки» здесь невозможны.

«Безусловно, юбилейная программа должна быть насыщенной, охватывать все аспекты нашей деятельности — от военно-патриотического воспитания до чествования наших ветеранов, мероприятий по сохранению исторической памяти. Но ни в коем случае это не должны быть формальные мероприятия. Очень символично, очень правильно президент Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это подтверждение преемственности: внуки и правнуки победителей продолжают их дело, очищая землю Украины от нацизма. В рамках празднования юбилейного года Победы в общей программе должны присутствовать мероприятия, посвящённые нашим сегодняшним воинам, защитникам Отечества — участникам специальной военной операции», — отметил Андрей Травников.

В ответном слове участник Великой Отечественной войны Владимир Сбоев поздравил всех с приближающимся юбилеем Победы.

«Сильна в России память поколений, наш День Победы — всенародный праздник! И каждый, кто его участник, перед врагом не встанет на колени. В победах Бог благоволит России. Мы побеждали всех врагов веками. Живём, хранимые бессмертными полками и клином журавлей, что в небе синем», ­— своё выступление ветеран закончил стихами о Великой Победе, которые написала его племянница.

Как доложил главе региона заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин, составлен план, который содержит более 200 мероприятий разной направленности.

Традиционно, центральным событием торжеств 9 мая должен стать военный парад. Важно — в состав парадных расчётов должны войти участники специальной военной операции. Кроме того, Всероссийским оргкомитетом поддержана инициатива Министерства обороны РФ о размещении именных надписей по месту проживания фронтовиков.

Поставлена задача тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в порядок памятники, благоустроить прилегающие территории.

О ключевых проектах военно-патриотического воспитания молодёжи области рассказала заместитель губернатора Валентина Дудникова. Мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию — в приоритете, их важная задача — противодействие фальсификации истории.

Заместитель губернатора Константин Хальзов рассказал о том, какая работа ведётся по предоставлению мер соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны. Среди таких, например, ремонт жилых помещений, где проживают ветераны, за счёт областного бюджета; компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание социальных услуг на дому, диспансеризация ветеранов, в том числе, на дому; бесплатное предоставление технических средств реабилитации и многое другое.

Также он сообщил о мерах поддержки, оказываемых бойцам специальной военной операции. Эти меры поддержки — их на данный момент 41 — учитывают различные жизненные ситуации и призваны поддержать участников СВО разных категорий. Кроме того, с этого года, по аналогии с федеральной программой «Время героев», стартует региональная программа, которая направлена на профессиональное развитие участников СВО, привлечение их к реализации важных задач.

Андрей Травников: наша задача — окружить заботой и поддержкой участников СВО
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