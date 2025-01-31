Губернатор Травников: День Победы должен пройти на самом высоком уровне

Также он сообщил о мерах поддержки, оказываемых бойцам специальной военной операции. Эти меры поддержки — их на данный момент 41 — учитывают различные жизненные ситуации и призваны поддержать участников СВО разных категорий. Кроме того, с этого года, по аналогии с федеральной программой «Время героев», стартует региональная программа, которая направлена на профессиональное развитие участников СВО, привлечение их к реализации важных задач.