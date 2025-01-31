Иноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области

Posted 30 января, 21:10
Published 30 января, 21:10
Modified 30 января, 21:12
Updated 30 января, 21:12
Среди самых популярных имен, которые давали мальчикам в Новосибирской области, есть имена греческого и римского происхождения: Александр, Максим, Артем. А также популярными стали благозвучные имена древнееврейского происхождения Михаил и Матвей.
Имя Михаил стало самым популярным в регионе за первый месяц 2025 года. Имя в переводе с древнееврейского означает «подобный Господу» или «равный Богу», но также может трактоваться как «воин, защитник». Мужчины с таким именем благородны, имеют уравновешенный, спокойный, но при этом сильный и стойкий характер.
Матвей с древнееврейского означает «дарованный Богом», «Божий человек». Человек с таким именем может быть более мягким, но добрым, а также оптимистичным, верным и трудолюбивым.
Ранее в Новосибирске появилась девочка с крайне необычным и красивым именем.