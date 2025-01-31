Иноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области

Имя Михаил стало самым популярным в регионе за первый месяц 2025 года. Имя в переводе с древнееврейского означает «подобный Господу» или «равный Богу», но также может трактоваться как «воин, защитник». Мужчины с таким именем благородны, имеют уравновешенный, спокойный, но при этом сильный и стойкий характер.