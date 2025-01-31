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Posted 30 января, 21:10

Published 30 января, 21:10

Modified 30 января, 21:12

Updated 30 января, 21:12

Какие имена дают мальчикам

Иноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области

30 января 2025, 21:10
Фото: 1MI. Какие имена дают мальчикам
Рожденным в 2025 году сибирякам давали как популярные, так и редкие и красивые имена иностранного происхождения. Имена иноземного происхождения дали уже нескольким десяткам новорожденных мальчиков — это зафиксировали в реестре ЗАГСа.

Среди самых популярных имен, которые давали мальчикам в Новосибирской области, есть имена греческого и римского происхождения: Александр, Максим, Артем. А также популярными стали благозвучные имена древнееврейского происхождения Михаил и Матвей.

Имя Михаил стало самым популярным в регионе за первый месяц 2025 года. Имя в переводе с древнееврейского означает «подобный Господу» или «равный Богу», но также может трактоваться как «воин, защитник». Мужчины с таким именем благородны, имеют уравновешенный, спокойный, но при этом сильный и стойкий характер.

Матвей с древнееврейского означает «дарованный Богом», «Божий человек». Человек с таким именем может быть более мягким, но добрым, а также оптимистичным, верным и трудолюбивым.

Ранее в Новосибирске появилась девочка с крайне необычным и красивым именем.

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