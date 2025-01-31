Как найти свой уникальный стиль: топовый секрет раскрыла Эвелина Блёданс

Эвелина посетила предновогодние мероприятие в столице и по достоинству оценила представленную на выставке косметическую и уходовую продукцию отечественных производителей, а так же необычные аксессуары локальных брендов. На выставке в манеже ее сопровождал сын: Эвелина прикладывает много усилий, чтобы ребенок социализировался и не боялся крупных мероприятий. Ранее актриса рассказала СМИ, что Семён — ее копия, и любит перевоплощаться в сказочных персонажей.