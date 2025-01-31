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Posted 31 января, 14:25

Published 31 января, 14:25

Modified 31 января, 14:27

Updated 31 января, 14:27

Эвелина Блёданс с сыном Семёном

Как найти свой уникальный стиль: топовый секрет раскрыла Эвелина Блёданс

31 января 2025, 14:25
Фото: София Самарина. atas.info. Эвелина Блёданс с сыном Семёном

Эвелина Блёданс раскрыла жителям новосибирска секрет уникального стиля

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В столице прошло мероприятие, объединившее экспертов и любителей моды — выставка в манеже «Неделя красоты». Среди приглашенных гостей — знаменитая российская актриса Эвелина Блёданс, которая раскрыла некоторые секреты персонального имидж-мейкинга.

Эвелина Бледанс — известная российская актриса, знакомая многим в ролях роковых красоток из фильмов и телепрограмм 90-х, например «ЧП районного масштаба» и «Маски-шоу». На сегодняшний день актриса продолжает творческую карьеру и занимается воспитанием младшего сына Семёна с диагностированным синдром Дауна, вдохновляя многих матерей бороться за своих детей и дарить им возможность жить полноценно.

Эвелина посетила предновогодние мероприятие в столице и по достоинству оценила представленную на выставке косметическую и уходовую продукцию отечественных производителей, а так же необычные аксессуары локальных брендов. На выставке в манеже ее сопровождал сын: Эвелина прикладывает много усилий, чтобы ребенок социализировался и не боялся крупных мероприятий. Ранее актриса рассказала СМИ, что Семён — ее копия, и любит перевоплощаться в сказочных персонажей.

Специально для Atas.info, актриса поделилась с нашим корреспондентом секретами стиля, которыми руководствуется сама.

— Есть ли у вас правила персонального стиля?

— Ничего скучного!

Блёданс рассказывает, что не терпит «скучные» и слишком базовые образы, и всегда стремиться добавить в них яркие акценты, привлекающие внимание. И даже современные тренды на минимализм во всем не могут заставить актрису изменить себе:

— Сейчас я заставляю себя одеваться сдержаннее, выбирать что-то пастельное. Вот даже вчера подруга привезла мне новые наряды (на Эвелине — расслабленный образ выходного дня с кашемировым лонгсливом и юбкой макси.). Все вроде такое обычное, но я все равно не смогла устоять перед серьгами и кольцами, которые изменили мой образ в другую сторону, — честно признается Блёданс.

Крупные серьги с натуральными камнями Эвелина приобрела прямо на выставке, однако этот яркий акцент не нарушил целостности образа в нейтральных оттенках.

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Отвечая на вопрос о том, как избавиться от страха пробовать новое, Эвелина Блёданс отмечает, что всегда стремиться экспериментировать и не ограничивает себя в этом, призывая остальных разбавлять свой привычный гардероб яркими красками:

— (Мой) гардероб сплошь состоит лишь из ярких вещей, деталей, обуви, сумок, все яркое, все очень акцентное, поэтому иногда принцип «я надену все лучшее сразу» мне очень подходит. Иногда я перебарщиваю, но это мое личное, актерское нутро. Я за яркость и за яркие детали.
Фото: София Самарина. atas.info

— Согласны ли вы с утверждением о том, что подбор стиля по условному типажу внешности — морально устарел? Или все же есть некоторые базовые правила гармоничного образа?

— Я никогда не учитывала свой типаж. Я просто пробую всегда на себе яркие краски. У меня в принципе черно-белой одежды значительно меньше, чем яркой, принтованной.

Многие из нас свыклись с мыслью о том, что некоторые вещи строго запрещено носить обладательницам определенного типа фигуры или цветотипа, что ограничивает желание примерить что-то принципиально новое и толкает покупать однотипные вещи из раза в раз. Однако все чаще звучат мнения стилистов, которые опровергают саму концепцию разделения внешности на условные типажи.

Вместе с тем, актриса отмечает, что иметь некоторый базовый гардероб — необходимо каждой. Однако Блёданс предлагает женщинам перестать бояться экспериментировать и больше ориентироваться на собственную фантазию при составлении образов. Только так по мнению актрисы можно найти свой стиль, подчеркивающий индивидуальность и каждый раз находить новые достоинства своей внешности.

К тому же, наступивший год дает модницам большой простор для воображения: в новом сезоне в тренды вернутся яркие анималистичные принты, крупные украшения и акцентные детали. Ранее стилисты раскрыли, как правильно носить и с чем сочетать трендовые цвета 2025.

Эксперименты с макияжем — такая же неотъемлемая часть составления целостного и неповторимого образа. Ранее необычными фишками макияжа поделись топ-визажист и бьюти-блогер.

Однако вовсе не стоит забывать о том, что персональный стиль — это в первую очередь понятие личного комфорта.

Доверяйте своему вкусу и выбирайте то, что подходит именно вам, и поднимает ваше настроение и уверенность в себе.

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