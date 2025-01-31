Когда в Новосибирске для проезда откроют улицу Ленина — точная дата

Posted 31 января, 08:08
Published 31 января, 08:08
Modified 31 января, 08:10
Updated 31 января, 08:10
Проезд по улице Ленина, которая несколько месяцев радовала жителей Новосибирска новогодним настроением, станет доступным уже с 11 февраля 2025 года. На данный момент здесь завершаются работы по демонтажу праздничных конструкций и световых инсталляций.
Улица Ленина ежегодно становится эпицентром праздничных торжеств в Новосибирске. Здесь проводятся новогодние ярмарки, устанавливаются декорации и создаются фотозоны для жителей и гостей города. На протяжении последних месяцев центральная улица служила культурным пространством, полностью освобожденным от транспортных потоков, чтобы обеспечить безопасность и атмосферу праздника.
Несмотря на положительные впечатления от праздничного оформления улицы, события на Ленина сопровождались и неоднозначными инцидентами. Горожане неоднократно жаловались на работу аниматоров в костюмах животных, которые навязывали свои услуги, а за одну фотографию, по словам горожан, буквально вымогали по тысяче рублей. Мэрия Новосибирска уже обратилась в полицию, назвав подобные действия незаконными.