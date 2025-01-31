Когда в Новосибирске для проезда откроют улицу Ленина — точная дата

Несмотря на положительные впечатления от праздничного оформления улицы, события на Ленина сопровождались и неоднозначными инцидентами. Горожане неоднократно жаловались на работу аниматоров в костюмах животных, которые навязывали свои услуги, а за одну фотографию, по словам горожан, буквально вымогали по тысяче рублей. Мэрия Новосибирска уже обратилась в полицию, назвав подобные действия незаконными.