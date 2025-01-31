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Posted 31 января, 08:08

Published 31 января, 08:08

Modified 31 января, 08:10

Updated 31 января, 08:10

Иллюминация на улице Ленина

Когда в Новосибирске для проезда откроют улицу Ленина — точная дата

31 января 2025, 08:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Иллюминация на улице Ленина

В Новосибирске улицу Ленина сделают доступной для проезда

В Новосибирске улица Ленина, временно ставшая пешеходной зоной на время новогодних праздников, вновь откроется для автомобильного движения.

Проезд по улице Ленина, которая несколько месяцев радовала жителей Новосибирска новогодним настроением, станет доступным уже с 11 февраля 2025 года. На данный момент здесь завершаются работы по демонтажу праздничных конструкций и световых инсталляций.

Улица Ленина ежегодно становится эпицентром праздничных торжеств в Новосибирске. Здесь проводятся новогодние ярмарки, устанавливаются декорации и создаются фотозоны для жителей и гостей города. На протяжении последних месяцев центральная улица служила культурным пространством, полностью освобожденным от транспортных потоков, чтобы обеспечить безопасность и атмосферу праздника.

Несмотря на положительные впечатления от праздничного оформления улицы, события на Ленина сопровождались и неоднозначными инцидентами. Горожане неоднократно жаловались на работу аниматоров в костюмах животных, которые навязывали свои услуги, а за одну фотографию, по словам горожан, буквально вымогали по тысяче рублей. Мэрия Новосибирска уже обратилась в полицию, назвав подобные действия незаконными.

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