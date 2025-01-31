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Posted 31 января, 11:31

Published 31 января, 11:31

Modified 31 января, 11:33

Updated 31 января, 11:33

Ремонт моста

Когда закончат ремонт мостов в Новосибирске — ответил прокурор Бучман

31 января 2025, 11:31
Фото: 1MI. Ремонт моста
Прокурор Александр Бучман рассказал «АиФ-Новосибирск», когда планируют найти подрядчика для завершения ремонтных работ мостов в Новосибирске.

Сообщается, что контракты с предыдущим подрядчиком, ООО «Гормост» были расторгнуты. Дела в отношении компании рассматривает суд.

Более того, УФАС разбирается в том, почему контракт был заключен без конкурса. В судебном порядке было обжаловано решение мэрии ввести режим повышенной готовности на Димитровском мосте. Суд постановил запретить заключение контракта с единственным подрядчиком.

А также было установлено, что экс-глава «Гормоста» заключил контракт со «СпецТрансСтрой» на ремонт Октябрьского моста. Напомним, глава компании стал фигурантом четырех уголовных дел.

Прокурор подчеркнул, что проведение конкурса подрядчика 2025-2026 для завершения ремонта находится на контроле.

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