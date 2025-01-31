Когда закончат ремонт мостов в Новосибирске — ответил прокурор Бучман

Posted 31 января, 11:31
Published 31 января, 11:31
Modified 31 января, 11:33
Updated 31 января, 11:33
Сообщается, что контракты с предыдущим подрядчиком, ООО «Гормост» были расторгнуты. Дела в отношении компании рассматривает суд.
Более того, УФАС разбирается в том, почему контракт был заключен без конкурса. В судебном порядке было обжаловано решение мэрии ввести режим повышенной готовности на Димитровском мосте. Суд постановил запретить заключение контракта с единственным подрядчиком.
А также было установлено, что экс-глава «Гормоста» заключил контракт со «СпецТрансСтрой» на ремонт Октябрьского моста. Напомним, глава компании стал фигурантом четырех уголовных дел.
Прокурор подчеркнул, что проведение конкурса подрядчика 2025-2026 для завершения ремонта находится на контроле.