Кологривый показал, что происходило в театре после его спектакля в Новосибирске

Posted 31 января, 06:03
Published 31 января, 06:03
Modified 31 января, 06:05
Updated 31 января, 06:05
Никита Кологривый приехал в родной Новосибирск. Он выступил на сцене перед сотнями фанатов 30 января. Актер сыграл в спектакле «Маяковский. Я сам» (18+). Артист преобразился в поэта и радовал публику более двух часов.
Зрители по достоинству оценили талант новосибирца. Они завалили его соцсети положительными отзывами и словами благодарности. В стороне не остался и сам Кологривый. Знаменитость поблагодарила земляков за теплый прием.
Также актер показал пустую сцену театра после спектакля. Там его помощники демонтировали декорации. Звезда сериалов извинился за долгое отсутствие в соцсетях и пообещал снова появляться в публичном доступе чаще.