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Posted 31 января, 06:03

Published 31 января, 06:03

Modified 31 января, 06:05

Updated 31 января, 06:05

Кологривый на сцене

Кологривый показал, что происходило в театре после его спектакля в Новосибирске

31 января 2025, 06:03
Фото: Никита Кологривый/ВКонтакте. Кологривый на сцене
В Новосибирск приехал Кологривый и выступил со спектаклем: актер показал в своем ТГ-канале закулисье.

Никита Кологривый приехал в родной Новосибирск. Он выступил на сцене перед сотнями фанатов 30 января. Актер сыграл в спектакле «Маяковский. Я сам» (18+). Артист преобразился в поэта и радовал публику более двух часов.

Зрители по достоинству оценили талант новосибирца. Они завалили его соцсети положительными отзывами и словами благодарности. В стороне не остался и сам Кологривый. Знаменитость поблагодарила земляков за теплый прием.

Также актер показал пустую сцену театра после спектакля. Там его помощники демонтировали декорации. Звезда сериалов извинился за долгое отсутствие в соцсетях и пообещал снова появляться в публичном доступе чаще.

Видео: Никита Кологривый/ТГ.
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