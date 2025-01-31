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Posted 31 января, 11:27

Published 31 января, 11:27

Modified 31 января, 11:29

Updated 31 января, 11:29

Магнитная буря

Мощная магнитная буря накроет Новосибирск 1 февраля

31 января 2025, 11:27
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря
В субботу 1 февраля сибиряки с повышенной метеозависимостью могут почувствовать недомогание. Об этом рассказал астроном Сергей Богачёв в беседе с РИА.

Ученые обнаружили крупную корональную дыру на Солнце. Как следствие скорость солнечного ветра возрастет, что может вызвать магнитные бури на Земле.

Вместе с тем, обычно подобное явление наблюдают при спокойном состоянии звезды. По предварительным оценкам, сейчас размер корональной дыры более чем в 60 раз превышает диаметр самой Земли.

Специалисты отметили, что сегодня скорость солнечного ветра может увеличиться, и сохраняться высокой в течении всей недели. Корональный ветер способен приводить к ухудшению магнитосферы Земли, однако, по словам Богачёва, это увеличение не слишком опасно и может вызвать магнитные бури только до третьего уровня.

В конце января новосибирцы столкнулись с неприятными ощущениями от изменений в магнитном поле Земли. Как справиться с метеозависимостью, рассказали ранее.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Здоровье#Магнитные бури
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