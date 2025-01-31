Мощная магнитная буря накроет Новосибирск 1 февраля

Posted 31 января, 11:27
Published 31 января, 11:27
Modified 31 января, 11:29
Updated 31 января, 11:29
Ученые обнаружили крупную корональную дыру на Солнце. Как следствие скорость солнечного ветра возрастет, что может вызвать магнитные бури на Земле.
Вместе с тем, обычно подобное явление наблюдают при спокойном состоянии звезды. По предварительным оценкам, сейчас размер корональной дыры более чем в 60 раз превышает диаметр самой Земли.
Специалисты отметили, что сегодня скорость солнечного ветра может увеличиться, и сохраняться высокой в течении всей недели. Корональный ветер способен приводить к ухудшению магнитосферы Земли, однако, по словам Богачёва, это увеличение не слишком опасно и может вызвать магнитные бури только до третьего уровня.
В конце января новосибирцы столкнулись с неприятными ощущениями от изменений в магнитном поле Земли. Как справиться с метеозависимостью, рассказали ранее.