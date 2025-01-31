Мощная магнитная буря накроет Новосибирск 1 февраля

Специалисты отметили, что сегодня скорость солнечного ветра может увеличиться, и сохраняться высокой в течении всей недели. Корональный ветер способен приводить к ухудшению магнитосферы Земли, однако, по словам Богачёва, это увеличение не слишком опасно и может вызвать магнитные бури только до третьего уровня.