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Posted 31 января, 03:22

Published 31 января, 03:22

Modified 31 января, 03:24

Updated 31 января, 03:24

Кто получит деньги

Можно даже не работать: с 1 февраля увеличат пособие по безработице в России

31 января 2025, 03:22
Фото: 1MI. Кто получит деньги

Жителям Новосибирска назвали новый максимальный размер пособия по безработице

В Новосибирской области стал известен размер пособия, который платят безработным, о чем сообщили Минтруд и Соцфонд.

Очередное пособие ждет индексация с 1 февраля. Теперь выплату по безработице проиндексируют на 9,5%. Максимально начнут платить 15 тысяч рублей.

Важно отметить, что пособие начисляется с первого дня, когда граждан официально признали безработными. Платить его могут только полгода.

После индексации в России увеличат более 40 разных выплат, пенсий и пособий. Также вырастет размер материнского капитала — за второго ребенка родителям заплатят более 912 тысяч рублей. Тем временем новосибирцы могут забрать всю сумму пенсионных накоплений.

Индексация пенсий в России 2025: как будет происходить и кого затронет
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Россия#Пенсии#Деньги#Безработица
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