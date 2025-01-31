Можно даже не работать: с 1 февраля увеличат пособие по безработице в России

После индексации в России увеличат более 40 разных выплат, пенсий и пособий. Также вырастет размер материнского капитала — за второго ребенка родителям заплатят более 912 тысяч рублей. Тем временем новосибирцы могут забрать всю сумму пенсионных накоплений.