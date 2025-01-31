atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 09:42

Published 31 января, 09:42

Modified 31 января, 09:44

Updated 31 января, 09:44

Телефон

МТС, Мегафон, Tele2 и Билайн перестали работать в Новосибирске

31 января 2025, 09:42
Фото: 1MI. Телефон
Массовый сбой операторов мобильной связи фиксируется по всей территории России.

Жители Новосибирска и других регионов отметили значительное падение качества связи и интернета. Сервис мониторинга сбоев подтвердил массовый характер проблемы.

Наши читатели сообщают, что сбои в работе операторов мобильной связи наблюдаются последние несколько дней. Проблемы отмечают клиенты Yota, МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон.

Ранее в Новосибирске фиксировался массовый сбой ВК — пользователи не могли обновить данные профиля и отправить сообщения.

Сообщается также о наличии сбоев в работе сервиса Госуслуг и мессенджера Telegram.

Масштабный сбой ВК — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
В Госдуме начнут борьбу с инфоцыганами — тарологам могут запретить рекламу в РоссииРостелеком: произошла массовая утечка персональных данных россиянСтала известна причина масштабного сбоя в работе интернета по России
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Россия#Связь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика