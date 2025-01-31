МТС, Мегафон, Tele2 и Билайн перестали работать в Новосибирске

Posted 31 января, 09:42
Published 31 января, 09:42
Modified 31 января, 09:44
Updated 31 января, 09:44
Жители Новосибирска и других регионов отметили значительное падение качества связи и интернета. Сервис мониторинга сбоев подтвердил массовый характер проблемы.
Наши читатели сообщают, что сбои в работе операторов мобильной связи наблюдаются последние несколько дней. Проблемы отмечают клиенты Yota, МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон.
Ранее в Новосибирске фиксировался массовый сбой ВК — пользователи не могли обновить данные профиля и отправить сообщения.
Сообщается также о наличии сбоев в работе сервиса Госуслуг и мессенджера Telegram.