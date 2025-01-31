Напали из-за 500 рублей: вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 лет

Молодые люди похитили из кассы 500 рублей и скрылись. Один из фигурантов дела переехал в Ростовскую область, где и начал строить свою дальнейшую жизнь. Более 20 лет следователи искали различные зацепки и в один момент нашли свидетеля по делу. Он опознал возможного преступника. Именно его и задержали в другом регионе, доставили в Новосибирск, где после арестовали.