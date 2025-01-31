Напали из-за 500 рублей: вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 лет

Posted 31 января, 05:43
Published 31 января, 05:43
Modified 31 января, 05:45
Updated 31 января, 05:45
Все произошло летом 2003 года в Дзержинском районе. Тогда 21-летний обвиняемый вместе со своим знакомым проникли в киоск. Предполагается, что там они напали на продавщицу, избив ее ногами, руками и металлическим прутом. В результате таких карательных действий женщина погибла.
Молодые люди похитили из кассы 500 рублей и скрылись. Один из фигурантов дела переехал в Ростовскую область, где и начал строить свою дальнейшую жизнь. Более 20 лет следователи искали различные зацепки и в один момент нашли свидетеля по делу. Он опознал возможного преступника. Именно его и задержали в другом регионе, доставили в Новосибирск, где после арестовали.
Мужчине предъявили обвинение по факту умышленного убийства, совершенном группой лиц из корыстных побуждений («ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается. Второй участник криминального нападения скончался в 2017 году. Ранее в Новосибирской области убили постояльца пансионата для инвалидов.