Найден хозяин кота-дебошира, устроившего погром в новосибирском алкомаркете

Posted 31 января, 13:42
Published 31 января, 13:42
Modified 31 января, 13:44
Updated 31 января, 13:44
Кот на самом деле оказался кошечкой по кличке Мисси. Хозяин рассказал, что в тот день водил любимицу к ветеринару, а на обратном пути зашел в магазин.
В очереди кто-то дернул Мисси за хвост, что очень сильно напугало кошку, из-за чего она прыгнула на стеллаж с коньяком. Ущерб магазину составил более 39 тысяч рублей, но обошлось без скандала: хозяин добровольно заплатил за дорогой алкоголь.
Прибывшей группе ГБР молодой человек заявил, что подобрал животное на улице. Позже он признался, что Мисси живет в его семье уже 13 лет, но в тот момент приврал, чтобы поскорее уйти и избавить питомца от большего стресса.
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