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Posted 31 января, 13:42

Published 31 января, 13:42

Modified 31 января, 13:44

Updated 31 января, 13:44

Кот с хозяином

Найден хозяин кота-дебошира, устроившего погром в новосибирском алкомаркете

31 января 2025, 13:42
Фото: Изображение Midjourney. Кот с хозяином
24 января животное вырвалось из рук хозяина в алкомаркете и набросилось на стеллаж с дорогими напитками. Позже в социальных сетях появились подробности необычного инцидента.

Кот на самом деле оказался кошечкой по кличке Мисси. Хозяин рассказал, что в тот день водил любимицу к ветеринару, а на обратном пути зашел в магазин.

В очереди кто-то дернул Мисси за хвост, что очень сильно напугало кошку, из-за чего она прыгнула на стеллаж с коньяком. Ущерб магазину составил более 39 тысяч рублей, но обошлось без скандала: хозяин добровольно заплатил за дорогой алкоголь.

Прибывшей группе ГБР молодой человек заявил, что подобрал животное на улице. Позже он признался, что Мисси живет в его семье уже 13 лет, но в тот момент приврал, чтобы поскорее уйти и избавить питомца от большего стресса.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске ищут дом для пушистых котят-танцоров.

Мисси — не единственный питомец семьи
Мисси - не единственный питомец семьи
Мисси — не единственный питомец семьи. Фото: АСТ-54
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