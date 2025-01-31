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Posted 31 января, 09:16

Published 31 января, 09:16

Modified 31 января, 09:18

Updated 31 января, 09:18

Суд

Новосибирский суд оставил в СИЗО задержанных чиновников Минпромторга

31 января 2025, 09:16
Фото: Изображение Midjourney. Суд
Суд отклонил апелляции задержанных ранее чиновников по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщают суды общей юрисдикции по НСО.

Как выяснило следствие, сотрудники министерства растратили средства из регионального бюджета на закупки на нужды СВО ненадлежащего качества.

Факт некачественных закупок выявила военная контрразведка. Расследование было проведено управлением ФАС.

Напомним, начальники отделов министерства Наталья Зырянова и Юрий Воробьев были заключены под стражу. В Минпромторге провели обыски и изъявили некоторые электронные носители.

Сторона защиты подала апелляционные заявление. Адвокаты обвиняемых просили избрать иную меру пресечения, однако суд не удовлетворил жалобы и не изменил первоначальное решение.

Ранее служители Фемиды приняли решение не заключать под стражу учредителя «Строй-Плюс».

Юрий Воробьев
Наталья Зырянова
Юрий Воробьев. Фото: ВК: "Суды общей юрисдикции по Новосибирской области"
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