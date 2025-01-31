Новосибирский суд оставил в СИЗО задержанных чиновников Минпромторга

Posted 31 января, 09:16
Published 31 января, 09:16
Modified 31 января, 09:18
Updated 31 января, 09:18
Как выяснило следствие, сотрудники министерства растратили средства из регионального бюджета на закупки на нужды СВО ненадлежащего качества.
Факт некачественных закупок выявила военная контрразведка. Расследование было проведено управлением ФАС.
Напомним, начальники отделов министерства Наталья Зырянова и Юрий Воробьев были заключены под стражу. В Минпромторге провели обыски и изъявили некоторые электронные носители.
Сторона защиты подала апелляционные заявление. Адвокаты обвиняемых просили избрать иную меру пресечения, однако суд не удовлетворил жалобы и не изменил первоначальное решение.
Ранее служители Фемиды приняли решение не заключать под стражу учредителя «Строй-Плюс».