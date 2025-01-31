Новосибирского подрядчика дисквалифицировали из-за срыва ремонта дороги

Posted 31 января, 06:35
Published 31 января, 06:35
Modified 31 января, 06:37
Updated 31 января, 06:37
Дорогу собирались отремонтировать в Куйбышевском районе. Подрядчиком стала компания ООО СУ «СибСтрой». Все работы, в рамках нацпроекта, должны были завершить год назад, однако до сих пор сроки затянуты.
В отношении директора компании возбудили административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, бездействие, из-за которых нарушены обязательства по контракту). В итоге руководителя фирмы дисквалифицировали на полгода. Выявленные нарушения контролирует прокуратура.
Тем временем на Димитровском мосту ввели ограничения по скорости. Их снимут только после капитального ремонта, который обещают завершить в следующем году.