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Posted 31 января, 06:35

Published 31 января, 06:35

Modified 31 января, 06:37

Updated 31 января, 06:37

Дорогу не отремонтировали

Новосибирского подрядчика дисквалифицировали из-за срыва ремонта дороги

31 января 2025, 06:35
Фото: 1MI. Дорогу не отремонтировали
В Новосибирской области был дисквалифицирован подрядчик, который сорвал сроки ремонта дороги, о чем сообщила прокуратура.

Дорогу собирались отремонтировать в Куйбышевском районе. Подрядчиком стала компания ООО СУ «СибСтрой». Все работы, в рамках нацпроекта, должны были завершить год назад, однако до сих пор сроки затянуты.

В отношении директора компании возбудили административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, бездействие, из-за которых нарушены обязательства по контракту). В итоге руководителя фирмы дисквалифицировали на полгода. Выявленные нарушения контролирует прокуратура.

Тем временем на Димитровском мосту ввели ограничения по скорости. Их снимут только после капитального ремонта, который обещают завершить в следующем году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Прокуратура#Подрядчик
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