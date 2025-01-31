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Posted 30 января, 21:58

Published 30 января, 21:58

Modified 30 января, 22:00

Updated 30 января, 22:00

Аптека

Новосибирцам рассказали, можно ли сэкономить на дорогих лекарствах

30 января 2025, 21:58
Фото: 1MI. Аптека
Нередко получая рецепт от врача с дорогими препаратами, пациенты задумываются, можно ли подобрать им бюджетный аналог. О том, что такое дженерики и опасны ли они для здоровья рассказал НГС фармаколог Павел Мадонов.

Дженерик — это лекарство, которое содержит в составе активный ингредиент, идентичный запатентованному препарату. Такие лекарства дешевле оригинала, хотя и могут отличаться по составу.

Так, «Нурофен», «Ибупрофен», «Темпонет», — препараты, производимые разными фирмами, но все они имеют одинаковое действующее вещество — ибупрофен.

Павел Мадонов объясняет, что в данном случае молекула действующего вещества — несложная в производстве, поэтому дженерики будут действовать не хуже оригинала.

Однако специалист отметил, что существует опасность того, что производитель начнет меньше заботиться о качестве очистки молекулы с целью сэкономить на производстве. А также именно в оригинальном составе концентрация действующего вещества может оказаться выше, чем в аналогах.

Главной проблемой фармаколог считает недобросовестных производителей. Вместе с тем, специалист подчеркивает, что государственный контроль в этой сфере ужесточается, поэтому бояться дженериков не стоит. Средства являются полноценным рабочими лекарствами, главное свойство, на которое нужно обратить внимание — концентрация действующего вещества.

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