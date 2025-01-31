Новосибирцам рассказали, можно ли сэкономить на дорогих лекарствах

Posted 30 января, 21:58
Published 30 января, 21:58
Modified 30 января, 22:00
Updated 30 января, 22:00
Дженерик — это лекарство, которое содержит в составе активный ингредиент, идентичный запатентованному препарату. Такие лекарства дешевле оригинала, хотя и могут отличаться по составу.
Так, «Нурофен», «Ибупрофен», «Темпонет», — препараты, производимые разными фирмами, но все они имеют одинаковое действующее вещество — ибупрофен.
Павел Мадонов объясняет, что в данном случае молекула действующего вещества — несложная в производстве, поэтому дженерики будут действовать не хуже оригинала.
Однако специалист отметил, что существует опасность того, что производитель начнет меньше заботиться о качестве очистки молекулы с целью сэкономить на производстве. А также именно в оригинальном составе концентрация действующего вещества может оказаться выше, чем в аналогах.
Главной проблемой фармаколог считает недобросовестных производителей. Вместе с тем, специалист подчеркивает, что государственный контроль в этой сфере ужесточается, поэтому бояться дженериков не стоит. Средства являются полноценным рабочими лекарствами, главное свойство, на которое нужно обратить внимание — концентрация действующего вещества.