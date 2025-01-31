«Новые люди» предложили программу технологического лидерства Новосибирской области

Posted 31 января, 06:59
Published 31 января, 06:59
Modified 31 января, 07:18
Updated 31 января, 07:18
Она озвучила его сразу после отчёта губернатора Андрея Травникова перед заксобранием. Глава региона подчеркнул, что в прошлом году в Новосибирской области ввели дополнительные льготы для авторов научных разработок и для производителей беспилотных систем.
Лидер новосибирских «Новых людей» Дарья Карасева отметила, что даже в условиях санкций и сложного бюджета необходимо закладывать основу для будущего.
«Например, в Новосибирской области производят беспилотники. Понятно, что сейчас большая часть дронов отправляется на специальную военную операцию. Но после наступления мира у нас откроется широкое окно возможностей. Дроны можно использовать в сельском хозяйстве, для доставки в сфере услуг, для обеспечения безопасности. Это прорывная технология. К тому же, операторы беспилотников, которые сегодня находятся на передовой, в этом случае получат хорошую гражданскую работу после возвращения к мирной жизни. Если Новосибирская область сумеет наладить выпуск востребованных беспилотников, то получит огромный импульс к развитию», — говорит Дарья Карасева.
Она добавила, что у Новосибирска огромный потенциал в этом направлении. В городе сконцентрирована мощная академическая школа, в том числе в сфере информационных технологий, а также современная производственная база.
«Беспилотники — лишь один из примеров. Ещё в большей степени перемены касаются искусственного интеллекта, нейросетей. Они меняют большинство привычных профессий. К таким изменениям нужно быть готовыми, тогда у региона появится возможность привлекать дополнительные инвестиции, создавать новые рабочие места. По всем этим вопросам „Новые люди“ уже сегодня работают вместе с Правительством Новосибирской области», — подводит итог Дарья Карасева.