Стало известно, на сколько подняли больничные выплаты в Новосибирской области

Напомним, расчет выплат по временной нетрудоспособности производится с учетом заработка за два последних года. 100% заработка получают сотрудники с трудовым стажем в компании более 8 лет. При наличии менее 5 лет стажа сотрудник на больничном получает 60% своего заработка.