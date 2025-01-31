Стало известно, на сколько подняли больничные выплаты в Новосибирской области

Posted 31 января, 10:53
Published 31 января, 10:53
Modified 31 января, 10:55
Updated 31 января, 10:55
СФР сообщает, что теперь больничный в Новосибирской области будет оплачиваться до 5 673,97 рублей в день. На самые большие выплаты могут рассчитывать сотрудники с продолжительным трудовым стажем.
Напомним, расчет выплат по временной нетрудоспособности производится с учетом заработка за два последних года. 100% заработка получают сотрудники с трудовым стажем в компании более 8 лет. При наличии менее 5 лет стажа сотрудник на больничном получает 60% своего заработка.
Ранее в Новосибирске подняли сумму выплаты на рождение ребенка — как получить единовременную поддержку, рассказали в Соцфонде.