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Posted 31 января, 09:53

Published 31 января, 09:53

Modified 31 января, 10:11

Updated 31 января, 10:11

Туристы ездят в Турцию

Топ популярных заграничных направлений: куда ездили тысячи туристов из Новосибирска

31 января 2025, 09:53
Фото: 1MI. Туристы ездят в Турцию

Названы самые популярные заграничные направления у туристов из Новосибирска

Тысячи жителей Новосибирска выбирали отдых за границей, о чем рассказал на пресс-конференции руководитель информационо-аналитического центра STI Виталий Наумов.

Итоги 2024 года показали, что у туристов из областной столицы был немалый интерес к отдыху за границей. Из аэропорта Толмачево выехали за рубеж более 400 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Наиболее популярными местами для отдыха стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. Более 136 тысяч новосибирцев ездили в Анталью и столько же в Таиланд, а в Стамбул более 33 тысяч.

Также для пляжного отдыха путешественники выбирали Вьетнам и Санью (КНР). Если во Вьетнам съездили более 4,2 тысячи сибиряков, то в Санью — 4,4 тысячи.

Туристы берут с собой не только чемоданы, но и своих питомцев. Собаки и кошки также путешествовали за границей — всего из аэропорта вылетели более 650 четвероногих.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отдых#Туризм#Туристы#Путешествия
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