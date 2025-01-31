Топ популярных заграничных направлений: куда ездили тысячи туристов из Новосибирска

Posted 31 января, 09:53
Published 31 января, 09:53
Modified 31 января, 10:11
Updated 31 января, 10:11
Итоги 2024 года показали, что у туристов из областной столицы был немалый интерес к отдыху за границей. Из аэропорта Толмачево выехали за рубеж более 400 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2023 году.
Наиболее популярными местами для отдыха стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. Более 136 тысяч новосибирцев ездили в Анталью и столько же в Таиланд, а в Стамбул более 33 тысяч.
Также для пляжного отдыха путешественники выбирали Вьетнам и Санью (КНР). Если во Вьетнам съездили более 4,2 тысячи сибиряков, то в Санью — 4,4 тысячи.
Туристы берут с собой не только чемоданы, но и своих питомцев. Собаки и кошки также путешествовали за границей — всего из аэропорта вылетели более 650 четвероногих.