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Posted 31 января, 04:22

Published 31 января, 04:22

Modified 31 января, 04:24

Updated 31 января, 04:24

Резня была в электричке

Цыгана будут судить за резню в новосибирской электричке

31 января 2025, 04:22
Фото: 1MI. Резня была в электричке
В Новосибирской области под суд пойдет цыган, который мог устроить резню в одной из электричек, о чем сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел летом 2024 года. Электропоезд направлялся от Новосибирска до станции Болотная. Между пассажирами произошел конфликт. Мужчины поспорили из-за женщины.

На почве ревности цыган мог схватиться за нож и ударить им в область головы и шеи своего знакомого. Преступление не удалось завершить до конца: сопротивление оказывала сама жертва и другие пассажиры.

В отношении жителя региона возбудили дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения. В одном из поездов другой пассажир пытался зарезать двух человек. Его задержали, а потерпевших отправили в больницу.

Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Нож#Болотнинский район
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