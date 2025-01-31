Цыгана будут судить за резню в новосибирской электричке

Posted 31 января, 04:22
Published 31 января, 04:22
Modified 31 января, 04:24
Updated 31 января, 04:24
Инцидент произошел летом 2024 года. Электропоезд направлялся от Новосибирска до станции Болотная. Между пассажирами произошел конфликт. Мужчины поспорили из-за женщины.
На почве ревности цыган мог схватиться за нож и ударить им в область головы и шеи своего знакомого. Преступление не удалось завершить до конца: сопротивление оказывала сама жертва и другие пассажиры.
В отношении жителя региона возбудили дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения. В одном из поездов другой пассажир пытался зарезать двух человек. Его задержали, а потерпевших отправили в больницу.