В «Домклик» назвали регионы для «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья

Posted 31 января, 07:45
Published 31 января, 07:45
Modified 31 января, 07:45
Updated 31 января, 07:45
Также перспективность расширения программы на рынок вторичного жилья подтвердилась для Новгородской, Костромской и Тамбовской областей, пишет inkazan.ru.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Разработка предложений о расширении «Семейной ипотеки» на вторичный рынок велась в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Программу планируют распространить на вторичку на территориях, где почти не возводятся новостройки. По словам директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на вторичный рынок поможет обеспечить жильем семьи с детьми, на территории проживания которых «новое строительство пока не покрывает спрос». Специалист рассказал, что темпы возведения нового жилья в таких регионах примерно в 5–6 раз ниже средних показателей по России.
По мнению аналитиков «Домклик», расширение «Семейной ипотеки» на вторичку является важным шагом для территорий с наименьшей долей выдачи «Семейной ипотеки» и с минимальными объемами возведенных новостроек в минувшем году. При этом регионы, в которых действует «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», не учитывались.
В Республике Ингушетия в 2024 году отмечался минимальный объем жилищного строительства, который составил около шести тысяч квадратных метров. Помимо этого, в регионе зафиксирована минимальная по стране доля выдачи «Семейной ипотеки» — 0,02%. Для строительства новых жилых домов в республике попросту не хватает места: для Ингушетии характерно малоземелье при одновременно высокой плотности населения.
Невысокая активность сферы жилищного строительства также отмечается в Калмыкии и Новгородской области. Однако на этих территориях наблюдается достаточно высокий спрос на готовое жилье, который целесообразно будет поддержать льготной программой. Низкая доля выдачи «Семейной ипотеки» характерна и для Карачаево-Черкесии, Костромской области и Республики Мордовия, поэтому и здесь продажа вторичного жилья по льготной программе может улучшить ситуацию. В списке регионов — претендентов на расширение «Семейной ипотеки» на рынок готового жилья также оказались Тамбовская, Ивановская и Псковская области.
В Забайкалье, Адыгее и Смоленской области, также вошедших в число субъектов РФ с небольшой долей выдачи «Семейной ипотеки», по данным аналитиков «Домклик», новостройки возводятся активнее, чем на территориях, перечисленных выше.