В «Домклик» назвали регионы для «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья

Разработка предложений о расширении «Семейной ипотеки» на вторичный рынок велась в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Программу планируют распространить на вторичку на территориях, где почти не возводятся новостройки. По словам директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на вторичный рынок поможет обеспечить жильем семьи с детьми, на территории проживания которых «новое строительство пока не покрывает спрос». Специалист рассказал, что темпы возведения нового жилья в таких регионах примерно в 5–6 раз ниже средних показателей по России.