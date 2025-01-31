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Posted 31 января, 04:30

Published 31 января, 04:30

Modified 31 января, 04:32

Updated 31 января, 04:32

Будет суд

В Новосибирске бизнесмен пойдет под суд за падение рабочего с крыши школы

31 января 2025, 04:30
Фото: 1MI. Будет суд
В Новосибирске будут судить бизнесмена за падение подчиненного с крыши, подробности дали в СКР и прокуратуре.

Все случилось в июле прошлого года. Работник чинил крыши одной из школ в Центральном районе. Внезапно он сорвался вниз и получил тяжелые травмы.

По информации следователей, бизнесмен, будучи руководителем работ, не провел инструктаж своему подчиненному и не проверил его знания. В итоге, произошел трагический инцидент.

Предпринимателя обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Теперь в его дели разберется суд, который поставит финальную точку.

Также мы писали, как глава СКР проверит дело тренера-тирана, который мог издеваться над воспитанниками, о чем заявили их родители.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело
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