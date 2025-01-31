В Новосибирске бизнесмен пойдет под суд за падение рабочего с крыши школы

Posted 31 января, 04:30
Published 31 января, 04:30
Modified 31 января, 04:32
Updated 31 января, 04:32
Все случилось в июле прошлого года. Работник чинил крыши одной из школ в Центральном районе. Внезапно он сорвался вниз и получил тяжелые травмы.
По информации следователей, бизнесмен, будучи руководителем работ, не провел инструктаж своему подчиненному и не проверил его знания. В итоге, произошел трагический инцидент.
Предпринимателя обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Теперь в его дели разберется суд, который поставит финальную точку.
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