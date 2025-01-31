В Новосибирске ХК «Сибирь» проведет матч памяти тренера Андрея Тарасенко

Posted 31 января, 02:26
Published 31 января, 02:26
Modified 31 января, 02:28
Updated 31 января, 02:28
Андрей Тарасенко скончался 11 июля 2024 года, на 56-м году жизни. Эта новость потрясла всех его коллег, семью и воспитанников.
На льду в Новосибирске 11 февраля встретятся ХК «Сибирь» и ХК «Лада». Этот матч станет памятным. В 90-е годы Тарасенко был участником второй команды, где завоевал немало побед и стал важным игроком чемпионата сезона 1997/1998.
Благодаря выдающемуся хоккеисту, новосибирский клуб выбился на лидирующие места КХЛ. Команда завоевала бронзу и это стало лучшим результатом за всю историю команды.
В сентябре прошлого года уже проходил аналогичный матч памяти. В начале игры игроки провели минуту молчания, а затем подняли свитер Андрея Тарасенко. Почтить память скончавшегося тренера пригласили болельщиков.