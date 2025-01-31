В Новосибирске ХК «Сибирь» проведет матч памяти тренера Андрея Тарасенко

На льду в Новосибирске 11 февраля встретятся ХК «Сибирь» и ХК «Лада». Этот матч станет памятным. В 90-е годы Тарасенко был участником второй команды, где завоевал немало побед и стал важным игроком чемпионата сезона 1997/1998.