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Posted 31 января, 02:26

Published 31 января, 02:26

Modified 31 января, 02:28

Updated 31 января, 02:28

Тренер скончался

В Новосибирске ХК «Сибирь» проведет матч памяти тренера Андрея Тарасенко

31 января 2025, 02:26
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область). Тренер скончался
В память о тренере ХК «Сибирь» пройдет матч в Новосибирске, о чем рассказали представители клуба.

Андрей Тарасенко скончался 11 июля 2024 года, на 56-м году жизни. Эта новость потрясла всех его коллег, семью и воспитанников.

На льду в Новосибирске 11 февраля встретятся ХК «Сибирь» и ХК «Лада». Этот матч станет памятным. В 90-е годы Тарасенко был участником второй команды, где завоевал немало побед и стал важным игроком чемпионата сезона 1997/1998.

Благодаря выдающемуся хоккеисту, новосибирский клуб выбился на лидирующие места КХЛ. Команда завоевала бронзу и это стало лучшим результатом за всю историю команды.

В сентябре прошлого года уже проходил аналогичный матч памяти. В начале игры игроки провели минуту молчания, а затем подняли свитер Андрея Тарасенко. Почтить память скончавшегося тренера пригласили болельщиков.

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