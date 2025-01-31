В Новосибирске над церковью Михаила Архангела поднялся стоб дыма

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, над церковью поднялся столб дыма. На место прибыли огнеборцы. Оказалось, горел вагончик, где хранился различный инвентарь. Возгорание потушили за считанные минуты. Инцидент обошелся без пострадавших.