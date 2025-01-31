В Новосибирске над церковью Михаила Архангела поднялся стоб дыма

Posted 31 января, 03:51
Published 31 января, 03:51
Modified 31 января, 03:53
Updated 31 января, 03:53
Все случилось утром 31 января. В Октябрьском районе на улице Большевистская, 229 случился пожар на территории храма Михаила Архангела.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, над церковью поднялся столб дыма. На место прибыли огнеборцы. Оказалось, горел вагончик, где хранился различный инвентарь. Возгорание потушили за считанные минуты. Инцидент обошелся без пострадавших.
Недавно под Новосибирском сгорело придорожное кафе. Тушили возгорание более трех часов 20 сотрудников МЧС. Теперь дознаватели выясняют причины случившегося. В ЧП пострадавших не было.