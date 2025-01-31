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Posted 30 января, 21:06

Published 30 января, 21:06

Modified 30 января, 21:08

Updated 30 января, 21:08

Ожидание ребенка

В Новосибирске назвали точную сумму выплаты за рождение ребенка с 1 февраля 2025

30 января 2025, 21:06
Фото: 1MI. Ожидание ребенка
С 1 февраля в России проиндексируют несколько социальных выплат, в том числе единовременную выплату на рождение ребенка. Как получить выплату, рассказали региональном отделении СФР.

На данный момент, при появлении малыша в семье, независимо от того, каким ребенком по счету в семье он является, один из родителей независимо от уровня дохода может получить 29 525 рублей. С февраля сумма выплаты с учетом индексации в 9,5% и надбавок составит 32.330 рублей.

Пособие выплачивают на основании свидетельства о рождении ребенка трудоустроенному родителю. Если оба родителя работают официально, выплаты придут матери.

Подать заявление необходимо только в том случае, если оба родителя не работают. Сделать это можно как на Госуслугах, так и лично в отделении МФЦ в течении 6 месяцев после рождения ребенка.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Россия#Социальные выплаты
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