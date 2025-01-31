В Новосибирске назвали точную сумму выплаты за рождение ребенка с 1 февраля 2025

Posted 30 января, 21:06
Published 30 января, 21:06
Modified 30 января, 21:08
Updated 30 января, 21:08
На данный момент, при появлении малыша в семье, независимо от того, каким ребенком по счету в семье он является, один из родителей независимо от уровня дохода может получить 29 525 рублей. С февраля сумма выплаты с учетом индексации в 9,5% и надбавок составит 32.330 рублей.
Пособие выплачивают на основании свидетельства о рождении ребенка трудоустроенному родителю. Если оба родителя работают официально, выплаты придут матери.
Подать заявление необходимо только в том случае, если оба родителя не работают. Сделать это можно как на Госуслугах, так и лично в отделении МФЦ в течении 6 месяцев после рождения ребенка.
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