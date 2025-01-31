В Новосибирске назвали точную сумму выплаты за рождение ребенка с 1 февраля 2025

На данный момент, при появлении малыша в семье, независимо от того, каким ребенком по счету в семье он является, один из родителей независимо от уровня дохода может получить 29 525 рублей. С февраля сумма выплаты с учетом индексации в 9,5% и надбавок составит 32.330 рублей.