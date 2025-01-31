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Posted 31 января, 11:09

Published 31 января, 11:09

Modified 31 января, 11:11

Updated 31 января, 11:11

Срок дается до 30 апреля 2025

В Новосибирске нелегальным мигрантам дали амнистию

31 января 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney. Срок дается до 30 апреля 2025
С 1 января в России начала действовать амнистия для иностранных граждан, нарушивших сроки пребывания в стране.

Иностранные граждане, которые нарушили срок пребывания на территории РФ, не будут наказаны. По указу президента, у них есть срок до 30 апреля для того, чтобы явиться в полицию и встать на учет. Об этом сообщает региональное МВД.

Для получения необходимых документов, легализующих нахождение в России, иностранные граждане должны пройти ряд установленных процедур.

Ранее в Новосибирске задержали 16 нелегальных мигрантов. А также Новосибирская область лидировала по числу работающих медиков-иностранцев, уступив только столице.

Сотни тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#МВД
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