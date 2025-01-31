В Новосибирске нелегальным мигрантам дали амнистию

Posted 31 января, 11:09
Published 31 января, 11:09
Modified 31 января, 11:11
Updated 31 января, 11:11
Иностранные граждане, которые нарушили срок пребывания на территории РФ, не будут наказаны. По указу президента, у них есть срок до 30 апреля для того, чтобы явиться в полицию и встать на учет. Об этом сообщает региональное МВД.
Для получения необходимых документов, легализующих нахождение в России, иностранные граждане должны пройти ряд установленных процедур.
Ранее в Новосибирске задержали 16 нелегальных мигрантов. А также Новосибирская область лидировала по числу работающих медиков-иностранцев, уступив только столице.