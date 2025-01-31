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Posted 31 января, 04:05

Published 31 января, 04:05

Modified 31 января, 04:07

Updated 31 января, 04:07

Ремонт моста

В Новосибирске ограничат скорость движения по Димитровскому мосту

31 января 2025, 04:05
Фото: atas.info. Ремонт моста
В Новосибирской области введут ограничения движения по Димитровскому мосту, о чем проинформировала мэрия.

На Димитровском мосту ограничат скорость движения автомобилей. Теперь водители обязаны соблюдать режим, не превышая 40 км/ч.

Такие меры введут в связи с необходимостью обеспечения безопасности движения, а также для сохранения плит на проезжей части переправы.

Ограничения начнут действовать с 3 февраля, а снимут их только тогда, когда завершится ремонт моста. К работам приступят весной, после схода снега, а восстановить переправу намерены до 2026 года. Для этих целей выделены 500 млн рублей. Ранее капремонт не смогли завершить вовремя из-за неответственного подрядчика.

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