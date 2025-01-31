В Новосибирске ограничат скорость движения по Димитровскому мосту

Ограничения начнут действовать с 3 февраля, а снимут их только тогда, когда завершится ремонт моста. К работам приступят весной, после схода снега, а восстановить переправу намерены до 2026 года. Для этих целей выделены 500 млн рублей. Ранее капремонт не смогли завершить вовремя из-за неответственного подрядчика.