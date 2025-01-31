В Новосибирске прокуратура нашла нарушения прав ремонтников теплосетей

Posted 31 января, 02:30
Published 31 января, 02:30
Modified 31 января, 02:32
Updated 31 января, 02:32
Кроме работников, проверили и подрядчиков на соблюдение трудового законодательства. Сотрудники подрядных организаций «НТСК» не могли вовремя завершить ремонт теплосетей в Кировском, Ленинском и Центральном районах. Как оказалось, прокуратура нашла множество нарушений в их работе.
«Проверками выявлены многочисленные нарушения, выраженные в допуске работников к исполнению обязанностей в отсутствие необходимых осмотров, без обучения и проверки знания требований охраны труда, непроведении специальной оценки условий труда, неудовлетворительной организации работ на объектах», — уточнили в ведомстве.
Из-за выявленных нарушений были внесены представления начальникам подрядных компаний. Возбуждено девять дел в отношении ответственных лиц об административных нарушениях. Должностных представителей оштрафовали на 99 тысяч рублей. Недавно министру природы Новосибирской области прокуратура внесла представление.