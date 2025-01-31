В Новосибирске прокуратура нашла нарушения прав ремонтников теплосетей

Кроме работников, проверили и подрядчиков на соблюдение трудового законодательства. Сотрудники подрядных организаций «НТСК» не могли вовремя завершить ремонт теплосетей в Кировском, Ленинском и Центральном районах. Как оказалось, прокуратура нашла множество нарушений в их работе.