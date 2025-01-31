atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 02:30

Published 31 января, 02:30

Modified 31 января, 02:32

Updated 31 января, 02:32

Не весь ремонт могли завершить вовремя

В Новосибирске прокуратура нашла нарушения прав ремонтников теплосетей

31 января 2025, 02:30
Фото: atas.info. Не весь ремонт могли завершить вовремя
В Новосибирске проверили трудовые права работников, которые трудятся над ремонтом теплосетей, подробности дала прокуратура.

Кроме работников, проверили и подрядчиков на соблюдение трудового законодательства. Сотрудники подрядных организаций «НТСК» не могли вовремя завершить ремонт теплосетей в Кировском, Ленинском и Центральном районах. Как оказалось, прокуратура нашла множество нарушений в их работе.

«Проверками выявлены многочисленные нарушения, выраженные в допуске работников к исполнению обязанностей в отсутствие необходимых осмотров, без обучения и проверки знания требований охраны труда, непроведении специальной оценки условий труда, неудовлетворительной организации работ на объектах», — уточнили в ведомстве.

Из-за выявленных нарушений были внесены представления начальникам подрядных компаний. Возбуждено девять дел в отношении ответственных лиц об административных нарушениях. Должностных представителей оштрафовали на 99 тысяч рублей. Недавно министру природы Новосибирской области прокуратура внесла представление.

В Новосибирске почти 400 домов остались без отопления
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске 50 многоквартирных домов остались без отопленияПлачу и плачу: в Новосибирской области новые правила оплаты за отоплениеВ Новосибирске десятки домов остались без отопления
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Прокуратура#Проверка#Теплосети#Права
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика